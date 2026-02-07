Israelin edustajat marssivat perjantaina Milano-Cortinan olympialaisten avajaisseremoniaan voimakkaiden buuausten saattelemana. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance puolisoineen sai osakseen samanlaisen vastaanoton.
Kaikkiaan yhdeksän urheilijaa käsittävästä Israelin joukkueesta marssi Milanossa avajaisnäyttämönä toimineelle San Siro -stadionille neljä osanottajaa, jotka heiluttivat maansa lippua ja hymyilivät. Heille osoitetut buuaukset peittyivät nopeasti tv-lähetyksen kovaäänisen ääniraidan alle.
Huomattavasti runsaslukuisemman Yhdysvaltain joukkueen suosionosoitukset puolestaan vaihtuivat buuauksiksi, kun maan varapresidentti Vance näytettiin valotaululla taputtamassa omilleen.
Kylmä vastaanotto ei varsinaisesti ollut yllätys, sillä Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontaan liittyvä poliittinen levottomuus on levinnyt myös Italiaan ja synnyttänyt protesteja Donald Trumpin hallintoa kohtaan.
Sadat mielenosoittajat kerääntyivät perjantaina Milanoon vastustamaan Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisten (ICE) läsnäoloa sekä koulujen ja katujen sulkemisia.
Cortina d'Ampezzossa järjestetyssä avajaisseremoniassa Yhdysvaltain joukkuetta kannustettiin äänekkäästi ja myös Israelin urheilijat saivat osakseen suosionosoituksia. Predazzossa israelilaisille buuattiin.
Israelin urheilijat sanoivat ennen avajaisia olevansa valmistautuneita mahdollisesti vihamieliseen vastaanottoon Gazan sodan vuoksi.
