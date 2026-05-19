Koripallon NBA:n kolossitähti Victor Wembanyama kasasi mahtitehot San Antonio Spursin 122–115-tuplajatkoaikavoitossa Oklahoma City Thunderista läntisen konferenssin avausfinaalissa.

Spursin 224-senttinen Wembanyama summasi peräti 41 pistettä ja 24 levypalloa.

Ranskalainen loisti ratkaisuhetkillä. Ensimmäisen jatkoajan lopussa hän tasoitti pelin kaukaa viivan takaa lähettämällään kolmosella. Toisen jatkoajan ratkaisuhetkillä hän donkkasi kahdesti ja torjui Thunderin kavennusyrityksen.

Wembanyamasta, 22, tuli NBA-historian nuorin vähintään 40 pistettä ja 20 levypalloa yhdessä pudotuspeliottelussa summannut pelaaja. Edellinen ennätys oli koripallolegenda Kareem Abdul-Jabbarin nimissä vuodelta 1970.

Tappio oli Thunderille näiden pudotuspelien ensimmäinen. Aiemmin se pyyhki puhtaasti Phoenix Sunsin ja Los Angeles Lakersin tieltään.

Sarjan toinen ottelu pelataan Oklahomassa Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. NBA-finaaleihin pääsee neljällä voitolla.