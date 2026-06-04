Koripallon NBA:n ensimmäisessä finaalissa nähtiin poikkeuksellinen tilanne, kun kannattaja ryntäsi kentälle viimeisellä neljänneksellä. San Antonio Spursin supertähti Victor Wembanyama meni hämilleen tapahtuneesta. Nuoren fanin kuvaama video levisi sosiaalisessa mediassa.

New York Knicks voitti avausfinaalin lukemin 105-95. Viimeisen neljänneksen puolivälissä kannattaja ryntäsi kentälle Wembanyaman luokse ja yritti saada otettua yhteiskuvan tämän kanssa. Se ei kuitenkaan onnistunut, sillä 224-senttinen Wembanyama ei mahtunut kokonaan kuvaan.

Kannattaja otettiin nopeasti kiinni ja vietiin pois areenalta. Ottelu keskeytettiin, mutta viivästys oli vain minuutin luokkaa.

– En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa, enkä tiennyt, miten minun pitäisi toimia. Se yllätti minut todella, Wembanyama kertoi ottelun jälkeen.

Ottelu oli tasainen, mutta New York karkasi viimeisillä minuuteilla voittoon. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Katso alta kannattajan kuvaama video. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.