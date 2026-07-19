Sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni Miamissa.
Yhdysvaltalaisviranomaiset vahvistavat uutistoimisto AFP:lle, että naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni.
Britannian syyttäjä kertoo niin ikään lausunnossa, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat ottaneet Taten veljekset kiinni. Veljeksiä vastaan on nostettu Britanniassa useita syytteitä muun muassa raiskauksesta ja ihmiskaupasta.
Syyttäjät hakevat veljesten luovuttamista Britanniaan.
Uutiskanava CNN:n mukaan veljesten asianajaja sanoo, että Tatet ovat syyttömiä.