Yhdysvaltalainen somevaikuttaja Emilie Kiser puhuu ensimmäistä kertaa haastattelussa kolmevuotiaan poikansa traagisesta hukkumiskuolemasta.

Yhdysvaltalainen somevaikuttaja Emilie Kiser vetäytyi täysin julkisuudesta useiksi kuukausiksi sen jälkeen, kun hänen poikansa Trigg hukkui viime vuoden toukokuussa perheen uima-altaaseen Arizonassa.

Myöhemmin hän palasi sosiaaliseen mediaan, ja on kertonut seuraajilleen surustaan ja siitä, kuinka hän ja aviomiehensä Brady Kiser yrittävät jatkaa elämäänsä.

Pariskunnalla on myös toinen poika, Teddy, joka oli kahden kuukauden ikäinen, kun hänen isoveljensä kuoli.

Nyt Kiser on antanut ensimmäisen haastattelunsa tragedian jälkeen. Hän avautuu suuresta surustaan Jay Shettyn On Purpose -podcastissa.

Kolmevuotias Trigg joutui sairaalaan pudottuaan perheen takapihalla olevaan uima-altaaseen 12. toukokuuta 2025. Emilie Kiser ei ollut itse kotona onnettomuuden sattuessa.

Hänen aviomiehensä, 29-vuotias Brady Kiser, oli vahtimassa perheen pienintä, Teddyä, kun Trigg putosi altaaseen. Trigg kuoli sairaalassa kuusi päivää myöhemmin, 18. toukokuuta.

– Lapsen menettäminen osoittaa todella pelottavimmalla ja todellisimmalla mahdollisella tavalla, kuinka nopeasti elämä voi muuttua ja kuinka nopeasti se voi kirjaimellisesti riistää hengen, Emilie Kiser sanoo.

– Yritän aina muistuttaa itseäni siitä, että minulla on valinta tehtävänä. Voin joko antaa tämän horjuttaa minua vielä enemmän kuin se on jo tehnyt, ja tuntea, etten ole kunnossa tai kykene huolehtimaan nuoremmasta pojastani, tai voin tehdä kaikkeni ollakseni hänelle paras mahdollinen äiti ja antaa hänelle samaa rakkautta, jota Trigg sai ja saa edelleen, Kiser jatkoi.