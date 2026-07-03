Televisiojuontajan äidin katoaminen on houkutellut liikkeelle huijareita, joista yksi on nyt tunnustanut tekonsa.
Kalifornialaismies on tunnustanut tekaisseensa lunnasvaatimuksia ja esiintyneensä tv-juontaja Savannah Guthrien kadonneen äidin kidnappaajana.
42-vuotiasta Derrick Callellaa vastaan nostetaan syytteet televiestintävälineellä tehdystä häirinnästä liittovaltion tuomioistuimessa. Callella on myöntänyt syyllisyytensä kahteen syytekohtaan.
Syytteet voivat johtaa enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen ja 250 000 dollarin sakkoihin. Koska syytetty tunnusti tekonsa, syyttäjät ovat sopineet ajavansa asiassa viiden vuoden ehdonalaista.
Kyseessä on toistaiseksi ainoa oikeudenkäynti, joka 84-vuotiaan Nancy Guthrien katoamisesta on seurannut.
Tuomio julistetaan virallisesti 10. syyskuuta.
Savannah Guthrie sisaruksineen on vedonnut sieppaajiin äitinsä saamiseksi takaisin.Copyright © 2026 BACKGRID UK
Tutkitaan edelleen sieppauksena
Guthrie nähtiin viimeksi elossa kotonaan 31. tammikuuta. Seuraavana päivänä hän oli kadonnut.
Esimerkiksi Guthrien lompakko, kännykkä, kuulokoje ja lääkkeet löytyivät hänen kotoaan. Talon etukuistilla oli verta, jonka DNA-testit vahvistivat kuuluvan kadonneelle.