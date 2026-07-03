Nyt syytteet saanut mies pidätettiin helmikuun 5. päivänä eli alle viikko katoamisen jälkeen.

Callella tunnusti syytteet myöntäessään, että kun hän soitti ja lähetti tekstiviestejä Guthrien perheelle helmikuun 4. päivänä bitcoin-siirrosta tiedustellakseen, hän tiesi perheelle aiemmin esitetystä lunnasvaatimuksesta. Syytetyn mukaan hän pyrki saamaan tietoa kadonneen henkilön tutkinnasta.