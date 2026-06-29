Donald Trump on todettu aiemmin syylliseksi toimittaja E. Jean Carrolliin seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen.
Yhdysvaltain korkein oikeus on hylännyt presidentti Donald Trumpin pyynnön käsitellä hänen seksuaalisesta hyväksikäytöstä saamansa tuomio uudelleen. Korkein oikeus ei ota käsittelyyn Trumpin pyyntöä, jolla hän halusi kumota hänen maksettavakseen määrätyt viiden miljoonan dollarin korvaukset. Tuomiosta uutisoivat muun muassa uutistoimisto Reuters, New York Times ja BBC.
Alempi oikeusaste oli vuonna 2023 todennut Trumpin syylliseksi toimittaja-kirjailija E. Jean Carrollin seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen. Trump väitti silloin oikeudenkäynnin olleen epäoikeudenmukainen, koska tuomari antoi valamiesten kuulla oikeuskäytäntöjen vastaisesti todisteita hänen väitetystä seksuaalisesta väärinkäytöksestä.
Trump on taistellut Elle-lehden kolumnistin E. Jean Carrollia vastaan siitä lähtien, kun Carroll julkaisi otteen muistelmastaan vuonna 2019, jossa hän väitti Trumpin raiskanneen hänet vuoden 1990-luvun puolivälissä tavaratalon sovituskopissa Manhattanilla.
Trump kiisti Carrollin väitteet. Trumpin mukaan Carroll valehteli syytöksistä sekä vuonna 2019 että uudelleen vuonna 2022.
Kunnianloukkaussyytteen Trump sai kirjoitettuaan sosiaalisessa mediassa vuonna 2022, että Carroll on huijari.