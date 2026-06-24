Presidentti Alexander Stubb ja monet muut tunnetut suomalaismiehet ovat mukana kampanjassa naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.
UN Women Suomi julkaisi SuomiAreenassa Kaikkien miesten asia -kampanjan, jonka tavoitteena on vahvistaa miesten roolia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja lopettamisessa.
Presidentti Alexander Stubb toimii kampanjan yhteydessä julkaistun sitoumuksen ensimmäisenä allekirjoittajana ja kutsuu miehiä mukaan väkivallan vastaiseen työhön.
– Tiesitkö, että Suomi on tilastojen mukaan yksi Euroopan turvattomimmista maista naisille? Tähän tarvitaan muutos, Stubb sanoo kampanjan avauspuheessa.
– Minun viestini kaikille miehille on: me emme saa vaieta. Tehdään Suomesta yhdessä turvallinen maa naisille, Stubb jatkaa.
Kampanjassa ovat Stubbin mukana Aleksander Barkov, Mikael Forssell, Leo-Pekka Tähti, Elastinen, Roni Back, Ali Jahangiri, Ilkka Paananen, Mustafe Muuse ja Peter Franzén.
11 naista surmattu jo tänä vuonna
Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen laaja ja vakava yhteiskunnallinen ongelma.
Tähän mennessä tänä vuonna 11 naista on surmattu, ja kaikissa tapauksissa rikoksesta epäillään nykyistä tai entistä puolisoa, kertoo UN Women Suomi.
EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan 57 prosenttia Suomessa asuvista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, uhkailua ja/tai seksuaaliväkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen.
Myös lähestymiskiellot ovat selvässä kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan lähestymiskieltoja määrättiin viime vuonna 1 650, mikä on lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Viime vuonna lähestymiskieltoon määrätyistä 92 prosenttia oli miehiä.