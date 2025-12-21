Norjan kuninkaalliset painivat vakavien terveysongelmien sekä tulevan massiivisen oikeudenkäynnin kourissa.

Norjan hoville vuosi 2025 on ollut raskas, eikä ensi vuonna helpotusta ole näkyvissä.

Joulua edeltävällä viikolla uutisoitiin, että kruununprinssi Haakonin puolison prinsessa Mette-Maritin sairastama keuhkofibroosi on edennyt niin, että Mette-Marit on joutumassa elinsiirto-operaatioon, sillä hän tarvitsee uudet keuhkot.

Lisäksi helmikuun alussa Oslossa alkaa suuri oikeudenkäynti, jossa Mette-Maritin esikoinen Marius Borg Høiby vastaa 32 syytekohdasta. Høibya syytetään muun muassa neljästä raiskauksesta.

Huomenta Suomessa käytiin läpi tulevia uhkakuvia Kruunun takaa -ohjelman asiantuntijoiden, eli MTV Uutisten viihdetoimittajan Aino Hailin sekä kuninkaallisiin erikoistuneen tietokirjailijan Satu Jaatisen voimin.

Tapaus on Jaatisen mukaan jo vaikuttanut negatiivisesti Norjan hoviin ja sen kannatukseen.

– Heillä muutenkin mennään aika matalalla profiililla ja pienellä yksiköllä toimitaan, niin on se siihen aikamoinen kolaus, koska he ovat aika puhtoisina esiintyneet ja ovat myös antaneet itsestään sellaisen anteeksiantavan kuvan, että ei tarvitse ihan kaikkien asioiden mennä niin esimerkillisesti, ja silti sitten perheen sisällä tapahtuu tällaista, Jaatinen kertoi.

– Tässähän oikeastaan kaikista pahinta on näiden syytteiden lisäksi se, että todennäköisesti osa näistä rikoksista on tapahtunut kuninkaallisten kiinteistöjen ja asuntojen sisällä.

Oikeudenkäynnistä on tulossa valtava mediaspektaakkeli. Todistajina oikeudenkäynnissä kuullaan muun muassa tunnettuja norjalaisia some- ja tositelevisiojulkkiksia, jotka tuntevat Høibya tai hänen lähipiiriään.

Myös kuninkaallisten työntekijöiden todistuksia oikeudessa odotetaan suuresti.

– Ja tosiaan tämä, että paljonko perhe on tiennyt. Vähän jännittävää, että hän on lähes kolmekymppinen hahmo, joka ei ole oikeastaan missään vaiheessa käynyt töissä, ja on voinut siellä vaan vähän niinkuin taustalla heilua, Jaatinen totesi.

Høiby on Mette-Maritin esikoinen hänen edellisestä suhtestaan, ennen avioliittoaan Haakonin kanssa. Kruununprinssiparilla on kaksi yhteistä lasta: prinsessa Ingrid Alexandra, 21, sekä prinssi Sverre Magnus, 20.

Viisihenkisestä perheestä Høiby on ainut, jolla ei ole kuninkaallista titteliä tai arvonimeä.

– Hänellä ei ole ollut minkäänlaisia kuninkaallisia velvoitteita, mutta hänellä on kuitenkin elintaso, turvamiehet, kaikki vip-kohtelu on kuitenkin tullut, mikä ei ole ollut selkeästikään hänen luonteelleen sopivaa, Jaatinen sanoi.

– Hänellä on ollut kaikki mahdollisuudet ilman vastuita, Haili summasi.

Yllä olevalla videolla keskustelu kokonaisuudessaan Norjan hovin haasteista sekä siitä, voisiko Ison-Britannian ex-prinssi Andrew'lla mennä enää huonommin.