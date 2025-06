Oletko huomannut? Kuninkaalliset miehet saattavat käyttää kaikessa hiljaisuudessa piilokorollisia kenkiä

Yksi Kruunun takaa -jaksoon tulleista kysymyksistä liittyy asiaan, joka tuntuu olevan brittikuninkaallisille erityisen herkkä paikka.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili vastaavat katsojilta tulleisiin kysymyksiin kuninkaallisiin liittyen.

Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.

Yksi jaksoon tulleista kysymyksistä tiedustelee onko mahdollista, että kuninkaallisista muun muassa prinssi Harry käyttäisi korotettuja kenkiä.

Asiantuntijat eivät tätä täysin tyrmää. Haili kertoo itseasiassa pistäneensä merkille, että Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin pituusero ei välttämättä hirvittävän paljon vaihtele riippumatta siitä, onko Meghanilla jalassaan korkeat korot vai tasapohjaiset kengät.

Mediatietojen mukaan Meghan olisi 168 senttimetriä pitkä ja Harry puolestaan 186 senttimetriä.

Jaksossa Jaatisen ja Hailin tarkastelussa on kaksi kuvaa Harrysta ja Meghanista: toinen on parin kihlajaiskuva syksyltä 2017, ja toinen muutama vuosi myöhemmin pariskunnan Instagram-tilillä vuonna 2019 jaettu kuva, jossa he käyskentelevät uusiseelantilaisessa metsässä.

– Jos tarkastelemme pituuseroa tässä, niin sehän on pysynyt samana. Me emme tietenkään tiedä, mikä on totuus, mutta tässä kohtaa ehkä sanoisin, että kuvat voivat puhua puolestaan, Haili analysoi.

Brittikuninkaallisten kengät ovat olleet pitkään asia, josta on vaiettu. Vasemmalla prinssi Harry ja herttuatar Meghan kihlajaisilmoituksensa päivänä vuonna 2017 ja oikealla vuonna 2019 Uudessa-Seelannissa.

Lue myös: Yhtä tietoa Euroopan kuninkaalliset eivät koskaan jaa julkisuuteen

Haili korostaa, että samaa on ollut nähtävillä myös muiden kuninkaallisten osalta, muun muassa prinssi Williamin ja prinsessa Catherinenkin historian varrella.

– Hehän ovat pitkä pariskunta ja heillä jos Catherine laittaa korot jalkaan, heidän täytyisi olla lähes samanmittaisia. Mutta heilläkin kummasti vaan pysyy se pituusero, että William on jotenkin vaan aina merkittävästi pidempi.

Myös prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen kohdalla spekulaatio korotetuista kengistä saattaa pitää paikkansa.

Jaatinen kertoo sen olevan periaatteessa hyvinkin mahdollista, että kuninkaalliset miehet käyttäisivät korotettuja kenkiä. Esimerkiksi prinsessa Dianan hääkengät olivat 1980-luvulla matalat, juuri häitä varten tehdyt, joilla varmistettiin, ettei morsian olisi ollut sulhastaan pidempi hääjuhlassa. Diana ja Charles olivat lähes samanpituisia.

– Kuninkaallisilla on ollut tämmöistä kenkäsäätämistä, Jaatinen muistuttaa.

Videolta näet, kuinka Dianan ja Charlesin avioliiton tila näkyi siinä, millaisia kenkiä prinsessa käytti.