Harry kiirehti tapaamaan Charlesia yllättäen keväällä – esitti erikoisen linjauksen: "Oli ilmeisesti napsahtanut aika hyvä riita päälle"

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole olleet neljään vuoteen brittihovin työtä tekeviä kuninkaallisia, mutta he ovat silti edelleen kuninkaallisen perheen kenties eniten kohua ja keskustelua herättävät jäsenet.

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan neljä ensimmäistä jaksoa. Lisää jaksoja julkaistaan kesän aikana.

Vuosien mittaan Harry ja Meghan ovat avautuneet useaan otteeseen kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista ja haasteista kuninkaallisten perheenjäsenten kesken. Pariskunta on esittänyt julkisuudessa useita väitteitä, kohdistuen eri kuninkaallisiin.

Harryn sukulaiset sen sijaan ovat pysytelleet hipihiljaa, eikä kuninkaallisilta ole saatu suoria kommentteja tai vastauksia väitteisiin liittyen. Ainoastaan vuoden 2021 keväällä esitetyn Oprah Winfreyn kanssa tehdyn haastattelun jälkeen Harryn veli prinssi William kommentoi lyhyesti Harryn ja Meghanin esittämiä väitteitä siitä, että he olisivat kohdanneet rasismia brittikuninkaallisten keskuudessa silloin, kun Meghan vielä odotti pariskunnan esikoista Archieta.

Kruunun takaa -sarjassa kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen kertoo, että Meghanin ja Harryn paljastukset haasteistaan kulissien takaa on yllättänyt hänet kerta toisensa jälkeen.

– Olen välillä miettinyt sitä, että siellä on ihan hirvittävän hyviä näyttelijöitä. Jos esimerkiksi prinsessa Diana omissa haastatteluissaankin sanoi, että hänen hääpäivänsä oli hänen elämänsä hirvein päivä, niin kyllä meni minulle ainakin ihan täydestä läpi se, että miten onnellinen hän oli häissään.

– Sama tässä, että jos Harry on inhonnut Camillaa ja kärsinyt ihan vuositolkulla siellä hovissa, niin en ole sitäkään kyllä huomannut, kuin vasta tässä hänen lähtönsä kohdalla. Kaikki ne, miten hän on riidellyt veljensä kanssa melkein verissä päin, niin tuli kyllä todella ihan puskista.

Harryn elämäkertakirja Spare (suom. Varamies) julkaistiin alkuvuodesta 2023. Ennen kirjan julkaisua teosta markkinoitiin tarinana, jossa kerrottaisiin ennen kaikkea prinssi Harryn "paranemiskokemus" traagisen ja haastavan lapsuuden jälkeen hänen äitinsä prinsessa Dianankuoltua tapaturmaisesti nuorena.

– Mutta sehän olikin jotain aivan muuta, Jaatinen arvioi.

– Siinäkin lähti tosiaan vähän sordiino irti, että sieltä tuli ihan kaikki. Mietin, että eikö kukaan lukenut tätä tekstiä aikaisemmin. Minua myös totta kai häiritsi se, että hän oli sen jälkeen jotenkin vähän yllättynyt siitä, ettei hovi sitten heitä enää kutsu oikeastaan yhtään mihinkään.

Hovista poistumisensa jälkeen Harry ja Meghan ovat antaneet aiheesta useamman haastattelun, tuottaneet omasta elämästään kertovan Netflix-dokumenttisarjan sekä Harry julkaissut oman elämäkertansa.

Lukuisista avautumisista huolimatta brittihovi ei ole reagoinut niihin käytännössä mitenkään.

– Kyllähän Harry tietää sen, etteivät he tule sanomaan mitään. Oliko heidän ajatuksissaan, että he rikkovat kaikki lasit talosta ja katsovat, että jossain vaiheessa tulisi joku reaktio. Muttei tullut, Jaatinen toteaa.

Alkuvuodesta saagassa nähtiin uusi käänne, kun kuningas Charlesin ilmoitettua julkisesti syöpädiagnoosistaan hyppäsi Harry lähes samantien lentokoneeseen ja suuntasi valtameren yli Yhdysvalloista Isoon-Britanniaan tavatakseen isänsä.

– Tämäkin esitys meni vähän pieleen, kun käsittääkseni hän oli vain vähän niinkuin ilmoittanut, että nyt hän tulee tapaamaan isäänsä, josta isä oli ollut vähän hämmästynyt.

Lähteiden mukaan Harry oli suunnannut Charlesin ja Camillan kotiin Clarence Houseen ja ilmoittanut, että Camilla saisi poistua huoneesta kun Harry keskustelee isänsä Charlesin kanssa. Lähteet kertovat tämän saaneen Camillan raivoihinsa.

– Tästä oli ilmeisesti napsahtanut aika hyvä riita päälle. Että hetkinen, kenen kodissa oikein olet ja alat sanella, kuka täällä liikkuu? Lisäksi, Camilla nyt valitettavasti on tällä hetkellä kuningatar ja sitä olet muistaakseni lähtenyt tästä perheestä. Ymmärtääkseni tämä hänen vierailunsa ei ollut kauhean hedelmällinen.

Tapaaminen isän ja pojan välillä kesti lähteiden mukaan noin 45 minuuttia. Harry ei vierailullaan saanut edes sänkypaikkaa kuninkaallisista kiinteistöistä, vaan joutui ottamaan hotellista huoneen yöksi. Heti seuraavana päivänä Harry lensi takaisin Yhdysvaltoihin.

– En tiedä, oliko tämä Harrylta tällainen paniikkireaktio, että apua, isäni on sairas, vai sellainen, että hahaa, tässä on loistava väli sukeltaa hakemaan irtopisteitä. On tosi vaikeaa sanoa, koska tämä hänen vuorokautensa oli jotenkin niin kaoottinen.

Mitä enemmän aikaa kuluu, on Jaatisen arvion mukaan sitä vaikeampaa nähdä, että Harryn ja Meghanin tulevaisuus ylipäätään olisi kovinkaan suunnitelmallinen. Sen lisäksi, että pariskunta suoltaa julkisuuteen tietoa kuninkaallisesta elämästään, heillä on muun muassa rahakas yhteistyösopimus yhä Netflixin kanssa, jolle parin on määrä tuottaa erilaisia sarjoja.

Kuitenkin saattaa olla, että sekä Harry ja Meghan ovat jo eläneet kirkkaimman hetkensä, mitä tulee uraan ja julkisuuteen. Heistä ei myöskään kummastakaan ole tullut millään lailla halutuimpia superjulkkiksia, mitä kenties ennakkoon uumoiltiin.

– Edelleenkään Meghanilla ei ole televisio- ja elokuvarooleja. He haluavat selkeästi molemmat profiloitua hyväntekeväisyyteen ja selkeästi mielellään he haluavat olla herttuapari, se on käynyt ilmi. Harrykin on kertonut, että hän uskoo monarkiaan, Jaatinen kertoo.

– Vaikka vaikka, hovista lähtiessäänhän hän sanoi, että hän vastedes toivoo, että hän olisi "vain Harry". Kertaakaan häntä ei ole missään kuitenkaan kutsuttu "vain Harryksi". Kyllä hän prinssi-tittelistään myös pitää kiinni tiukasti, toimittaja Aino Haili huomauttaa.

Yhtä asiaa Jaatinen puolestaan pitää hyvin todennäköisenä pariskunnan tulevaisuuden osalta.

– Olen aivan varma, että kyllä jossain vaiheessa Meghan kirjoittaa vielä paljastuskirjan ja kertoo näistä kahdesta hirveästä vuodestaan.

