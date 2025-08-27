Mökki talviteloille? Pihamaalta voi kadota jotain yllättävää talven aikana, jos et ole huolellinen

Mökkikautta ei kannata päättää huolimattomasti, mikäli haluaa estää murrot.

MTV Uutisten alkuvuonna Poliisihallitukselta saamien tilastojen mukaan mökkeihin ja vapaa-ajan asuntoihin ilmoitettiin murtoja tammi-helmikuun 2025 aikana 107 kappaletta.

Murtojen määrä nousi tammi-helmikuun osalta noin 85 prosenttiyksikköä vuodesta 2024 vuoteen 2025.

Koska mökillä ei välttämättä käydä lainkaan syksyn ja talven aikana, mökkimurrot paljastuvat usein vasta, kun mökkikausi jälleen keväällä korkataan.

Siksi mökki kannattaa laittaa talviteloille huolella, muistuttaa vakuutusyhtiö POP Vakuutus tiedotteessaan.

Jo ennen talviteloille asettamista kannattaa mökin ympäristöön kiinnittää huomiota. Näkyykö epäilyttävää liikettä?

Kannattaa huomioida, että mökkiin murtautujat eivät välttämättä halua viedä mitään, vain asustaa siellä.

– Murtojen tutkinta voi osoittautua haastavaksi, sillä ne tapahtuvat usein silloin, kun mökki on tyhjillään, eikä ympäristöön jää välttämättä mitään selviä jälkiä. Tällaiset murrot saattavat paljastua vasta kuukausien kuluttua, jolloin tarkkaa ajankohtaa on vaikea määrittää, POP Vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta kertoo tiedotteessa.

Vakuutusyhtiöstä neuvotaan tekemään rikosilmoitus aina – siinäkin tapauksessa, että murrosta on selvästi jo aikaa.

Lisäksi vakuutusyhtiö neuvoo merkitsemään arvokkaat esineet ja kirjaamaan niiden sarjanumerot ylös. Näin poliisi voi palauttaa varastetut esineet niiden löytyessä.

Mitä murtautujat mökeistä tai pihamaalta vievät?

Yllätyksenä voi tulla, että murtomiehet saattavat viedä mökin pihamaalta polttopuut mukanaan, vakuutusyhtiö kertoo. Niiden kysyntä on jatkuvaa, ja ne ovat arvokkaita etenkin talvella, kun lämmitystarve on isoimmillaan.

Valitettavasti polttopuiden anastaminen on liiankin helppoa, sillä ne on usein säilötty mökin pihapiiriin helposti saavutettaviin paikkoihin. Siirrä siis puut talveksi lukittuun tilaan tai ainakin piiloon näkyviltä.

Polttopuut kannattaa säilöä murtomiesten ulottumattomiin.All Over Press

Mökissä lojuvien esineiden kierrätysarvo ja jälleenmyyntimahdollisuus ovat myös murtomiesten mieleen. Jos romumetalli, vanhat koneenosat tai käyttökelpoiset rakennustarvikkeet ovat helposti saatavilla, ne saattavat lähteä väärään kyytiin.



– Mahdollisuuksien mukaan kuljettaisin jälleenmyyntiarvon omaavat esineet mukanani pois mökiltä silloin, kun siellä ei oleskella pidempiaikaisesti, ja kierrättäisin sellaisen materiaalin, jolla ei itselle ole enää käyttöä, Lehmusvirta sanoo.

Ennen kuin mökin jättää talveksi omilleen, kannattaa lisäksi lukot ja ikkunat tarkistaa. Mökki kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan jättää asutun näköiseksi.

Lähde: POP Vakuutus