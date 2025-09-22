Asuntoflippaus on sijoitusmuoto, jossa vanha asunto remontoidaan ja myydään voitolla.

Asuntoflippaajan tulee olla tarkkana siitä, millaisen remontin asuntoon tekee, jotta asunnosta saa tarvittavan voiton.

– On tärkeää, millä hinnalla asunnon ostaa ja millaisen remontin siihen tekee, jotta arvo nousee enemmän, kuin remonttiin menneet kulut, kertoo sisustussuunnittelija ja asuntosijoittaja Meja Hynynen Huomenta Suomessa.

Lue myös: Tämä on asuntomarkkinoiden tilanne tällä hetkellä

Näin asuntoflippaus toimii

Yksinkertaistettuna asuntoflippaaminen tarkoittaa sitä, että ostetaan edullisesti huonokuntoinen asunto, nostetaan sen arvoa remontilla, ja lopulta asunto myydään hyvällä voitolla.

Asuntoflippaamisen konkari ja asuntokauppias Andrei Koivumäki esimerkiksi ostaa markkinoilta sellaisia asuntoja, joihin peruskuluttaja ei välttämättä voi tai halua sijoittaa.

– Se on minulle kiinteistökehitystä, eli ostetaan sellaisia kohteita, varsinkin tässä markkinassa, johon jengi ei uskalla lähteä. Siihen vaaditaan valtava remontti, Neliöt liikkuu -kiinteistövälitysyrityksen perustaja Koivumäki kertoo.

Koivumäki kertoo ostaneensa todella huonossa kunnossa olevia asuntoja, jotka riisutaan täysin ennen remonttia. Tällaiset remontit voivat olla kalliita.

– Siellä ei ole jäänyt mitään muuta, kuin kantavat seinät, Koivumäki sanoo.

Asuntoflippaaminen vaatii yleensä pääomaa tai remonttilainaa. Ostajakunta on Koivumäen mukaan tällä hetkellä kapea, sillä peruskuluttaja ei uskalla tehdä vastaavanlaisia isoja ostoksia vallitsevassa taloustilanteessa.

Samaa puoltaa myös tuore Danske Bankin arvio asuntomarkkinatilanteesta.

– Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat erittäin matalia, vaikka asuntojen hinnat ovat ansiotasoon verrattuna alimmalla tasolla lähes 20 vuoteen, kertoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Materiaaleilla on merkitystä

Huomenta Suomessa vierailleet kokeneet asuntoflippaajat kertovat valitsevansa laadukkaat materiaalit remontoitaviin asuntoihin.

Koivumäki on uransa aikana myynyt lukuisia asuntoja ja uskoo tietävänsä, mitä ostajat arvostavat.

Esimerkiksi kalliin keittiön kivitason hinta voi ostopäätössä tehdessä tuntua kukkarossa, mutta Koivumäen mukaan se parhaimmassa tapauksessa maksaa itsensä takaisin – persoonallinen toteutus nimittäin erottuu massasta.

– Asunnosta maksetaan enemmän materiaalien takia, Koivumäki uskoo.

Hynynen on samaa mieltä. Laadukkaasti remontoidusta asunnosta saa paremman hinnan. Hän kertoo esimerkiksi tehneensä voittoa 80 000 euroa flippaamastaan asunnosta.

Kyseessä oli Helsingissä, Kallion asuinalueella sijainnut 54 neliön kaksio.

– Toki se on hyvä voitto kaksiolle, mutta suurin piirtein flippivoitot ovat 20 000–30 000, Hynynen kertoo.

Hynysen mukaan tällä hetkellä myyntiä edistävät aidot materiaalit, kuten puut ja kivet, sekä suurlaatat kylpyhuoneissa.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta asuntokauppiaan ja sisustussuunnittelijan vinkit asuntoflippaamiseen. Alta voit katsoa jutusta lyhyemmän uutisversion.