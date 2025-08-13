Elokuussa moni vielä lomailee: Millä Suomi voi erottua matkailun saralla?

Elokuu on vielä kesäkuukausi, vaikka moni suomalainen on palannut jo sorvin ääreen. Loppukesä on erityisen suosittua lomailuaikaa monelle eurooppalaiselle matkailijalle.

Elokuu on Euroopassa tunnetusti suosittu lomakuukausi. Moni saattaa miettiä, millä ulkomaalaiset turistit saadaan houkuteltua matkustamaan juuri Suomeen loppukesästä.

– Ne ovat ne samat tekijät kuin muutenkin kesällä eli luonto, rauha, siisteys ja puhtaus. Kyllä se kaikki houkuttelee, Suomen matkailualan liiton puheenjohtaja Timo Saranpää paljastaa Huomenta Suomessa.

Ulkomaalaisten turistien houkuttelemisen suurena haasteena on loppukesästä selvästi niukempi palveluvarustus kuin kesä- ja heinäkuussa.

Raha puhuu

Tuottavuuden kannalta tärkeintä on tietysti myös raha. Onkin tärkeää seurata, kuinka paljon matkailija kylmää kahisevaa maahan tuo, kuluttaa ja jättää rahaa matkaillessaan Suomessa.

Rahasta keskusteltaessa keskiössä ovat lomailijoiden matkojen kestot.

– On oltava riittävästi aktiviteetteja, jotta matkailija viipyy täällä parin päivän sijaan viikon, Saranpää pohtii.

Mitä pidempään turisti lomallaan viipyy, nousee tämän keskiostoksenkin arvo selvästi ylöspäin.

Pääkaupunkiseudulla majoitusyrityksen kannalta on vielä kannattavuuden kanssa töitä tehtävänä.

– Keskihinta ei ole kehittynyt riittävän suotuisasti, vaikka kävijämäärät ovat huipussaan. Käyttöaste on tehty matalalla keskiarvolla, Saranpää harmittelee.

Millaista ultraluksusta rikkaat turistit Suomesta hakevat? Katso haastattelu yllä olevalta videolta.

Helsingin ja Rovaniemen kesä

Saranpään mukaan pääkaupunkiseudun matkailuala voi tänä vuonna hyvin.

– Koko tämän vuoden alku on ollut aivan erinomainen. Helsingissä olemme nakuttaneet kuukausi kuukaudelta historiallisen suuria kävijämääriä, Saranpää kertoo.

Helsinki kiinnostaa matkailijoita esimerkiksi arkkitehtuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin osalta. Helsingin saaristoa ei myöskään vetonaulana sovi unohtaa.

Rovaniemellä mennyt talvikausi oli oivallinen ja petasi kovia odotuksia kesän varalle.

– Lentotilastot valmistuivat jo heinäkuulta ja siellä oli nelisen pinnaa kasvua, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen paljastaa.

Elokuussa kansainvälinen matkailu Lapissa piristyy, kun taas kotimainen matkailu alkaa hiipua.

Kärkkäinen nostaa eurooppalaisia turisteja vetäviksi asioiksi loppukesän valon, viileyden, vedet sekä liikkumisen.

Coolcation

Visit Finland ei halua käyttää markkinoinnissaan termiä "coolcation". Sillä pyritään houkuttelemaan muualta Euroopasta hirmuhelteistä kärsiviä ihmisiä nauttimaan pohjolan viileämmistä säistä.

– Uskon, että syy on siinä vastakkainasettelussa. Ei haluta ratsastaa sillä haasteella. Jokainen ymmärtää, millaisen haasteen ilmastonmuutos tuo, Saranpää muistuttaa.

Suomessa on loppupeleissä hyvin vähän aidosti tukahduttavan kuumia trooppisia öitä. Sen lisäksi mereen, järveen tai jokeen pääsee helposti viilentymään kovilla helteillä. Suomi on aina ollut tunnettu viileästä ilmastostaan, vaikka sitä ei ole trendikkäällä sanalla mainostettukaan muulle maailmalle.

Esimerkiksi Norja on ottanut termin jo käyttöön markkinoinnissaan.

Ei ole yllätys, että matkailijoita kiinnostavat eritoten Lappi ja Helsinki. Suomi on kuitenkin pitkä maa ja väliin mahtuu paljon lääniä. Minkä yllättävän kolkan Suomesta Saranpää nostaa erityisen kiinnostavaksi alueeksi kansainvälisen turismin kannalta? Katso haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.