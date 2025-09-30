Omakotitalojen asuntokauppa on vilkastunut viime vuodesta. S-Pankin tuoreen kyselyn mukaan omakotitalo olisi rivi- ja kerrostaloa mieluisampi vaihtoehto myös potentiaalisille ensiasunnon ostajille.

Omakotitalokauppa on vilkastunut tänä vuonna enemmän kuin rivi- ja kerrostalojen.

Omakotitalokauppoja tehtiin tammi–elokuussa 9416 kappaletta, eli 22 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Rivi- ja kerrostalokaupoissa kasvua oli hieman yli 10 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tilastoista.

Omakotitalojen suosiota voi selittää se, että taloyhtiöiden hoitovastikkeet ovat viime vuosina nousseet nopeasti, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliiton Tuomas Viljamaa.

– Ajatellaan ehkä, että omakotitalossa pystyy rivi- ja kerrostaloja enemmän vaikuttamaan omiin hoitokuluihinsa, kuten lämmitykseen.

Vaikka kokonaisuutena asuntokauppa piristyi viime vuodesta, kauppamäärät ovat yhä viiden vuoden keskiarvoa matalammalla. Omakotitalojen kauppamäärät ovat kuitenkin nousseet jo viiden vuoden keskiarvoa korkeammalla tasolle, ja erityisesti kasvua on ollut uusissa omakotitaloissa.

Omakotitalojen suosio näkyy myös tuoreessa S-Pankin kyselyssä, jossa omakotitalo oli yleisin haave potentiaalisille ensiasunnon ostajille.

S-Pankin kyselyyn vastasi hieman yli kaksituhatta suomalaista, ja heistä noin kolmannes, 32 prosenttia ei ollut koskaan omistanut asuntoa. Näiden vastaajien joukossa omakotitalo oli yleisin asuntohaave.

Tulos yllätti

S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen pitää tuloksia yllättävänä.

– Yllättävää oli, että kerrostaloasuminen ei ole enää yhtä suosittua kuin se ehkä aiemmin on ollut. Nyt haaveillaan ensisijaisesti omakotitalon omistamisesta ja pidemmän ajan ratkaisuista.

S-Pankki ei ole toteuttanut vastaavaa kyselyä aiemmin, mutta Airaksisen mukaan ensiasunnon ostajat ovat tyypillisesti tähynneet ensin pienempiä asuntoja.

– Perinteinen näkemys on ollut, että ensiasunnon ostamiseen lähdetään pienemmillä askelilla ja haaveilla, jotta päästään kiinni omistusasumiseen.

Viljamaa arvelee, että omakotitalo on pitkään ollut asumismuodoista suomalaisten yleisin haave, mutta kyselyn tulokset ja omakotitalokaupan vilkastuminen saattavat kertoa laajemmasta ilmiöstä.

Etä- ja hybridityö ovat viime vuosina vakiintuneet osaksi työelämää, minkä vuoksi esimerkiksi työmatkan pituus ei välttämättä ole enää yhtä ratkaiseva tekijä asunnon valinnassa, Viljamaa arvelee.

– Tässä voi olla jonkin sortin muutos tapahtumassa nuorempien sukupolvien keskuudessa. Kaivataan ehkä enemmän tilaa ja ehkä omaa pihaa.

– Kaupungistuminen varmasti jatkuu, mutta iso kysymys on se, millaisia kaupunkeja tulemme näkemään. Tämä on kiinnostava mahdollisuus myös kunnille ja kaupungeille asuntojen ja tonttien kaavoituksen näkökulmasta, Viljamaa pohtii.

Asuntojen hinnat yhä laskeneet

S-pankin kyselyssä asunnon ostamista seuraavan viiden vuoden aikana harkitsee hieman alle puolet heistä, jotka eivät ole ikinä omistaneet asuntoa. Eniten asunnon ostamista harkitsevat nuoret, alle 35-vuotiaat aikuiset.

Airaksisen mukaan S-pankissa ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrä on noussut tänä vuonna viime vuodesta. S-pankki ei avaa myönnettyjen lainojen määriä, mutta tällä hetkellä ensiasuntoihin myönnettyjen lainojen määrä on noin kolmannes kaikista uusista lainoista.

Yleisimpiä syitä olla harkitsematta asunnon ostamista ovat kyselyn mukaan epävarmuus omasta taloudesta, työllisyydestä ja elämäntilanteesta. Seuraavaksi tärkeimpiä syitä ovat haluttomuus sitoutua omistusasuntoon, riittämättömät säästöt sekä asuntojen korkeat hinnat.

Vaikka asuntojen kauppamäärät ovat tänä vuonna kasvaneet viime vuodesta, eivät hinnat ole kääntyneet selkeästi nousuun. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta.

Viljamaa ennakoi, että hintojen laskun pohjakosketus on jo takana päin, vaikkakaan suurta hintojen nousua tuskin nähdään tänä vuonna.

– Todennäköisempää on, että näemme pientä hintojen nousua kuin hintojen laskua.