LVV kehottaa painamaan jarrua ennen Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden jatkamista.

Lupa- ja valvontavirasto kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun.

– Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan hankealueilla on tällä hetkellä käytössä olevien selvitysten perusteella jo nyt tehty laajamittaisia valmistelutoimia, kuten puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyjä. Arviomme mukaan kyseiset toimenpiteet muuttavat ympäristöä ja aiheuttavat vaikutuksia, joiden tunnistaminen ja arviointi kuuluu YVA-menettelyn keskeisiin tavoitteisiin, toteaa Lupa- ja valvontaviraston ympäristöosaston osastopäällikkö Tommi Muilu tiedotteessa.

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