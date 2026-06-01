Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Yliopiston Apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun.
Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi Yliopiston Apteekille seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018–2022.
Yliopiston Apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista.
Hallinto-oikeus katsoi Yliopiston Apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen.