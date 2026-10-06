Syksyn omenasato voi olla niin runsas, ettei kaikille hedelmille meinaa keksiä käyttöä. Ruokatoimittaja Satu Koivisto vinkkaa helpon tavan säilöä omenat myöhempää käyttöä varten.

Omenapuut notkuvat nyt sadosta, ja etenkin oman pihan puista omenoita saattaa tulla enemmän kuin ehtii syödä tai leipoa.

Ruokatoimittaja Satu Koiviston yksi luottotavoista hyödyntää satoa on omenasose.

Koivisto vinkkaa valmistamaan sosetta kerralla reilusti ja pakastamaan sen talven varalle.

– Se on kyllä sellainen, mitä kannattaisi nyt tehdä pakkaseen – jos vain on pakkasessa yhtään tilaa ja on omenoita tarjolla, Koivisto vinkkasi Huomenta Suomessa.

Jos omenoita ei löydy omalta pihalta, kannattaa niitä kärkkyä esimerkiksi oman tai lähiasuinalueen someryhmistä.

Näin valmistat helpon omenasoseen

Omenasose on helppo valmistaa!Shutterstock

Koiviston tapa omenasoseen valmistamiseen on yksinkertainen: Omenat lohkotaan ja siemenkodat poistetaan. Sen jälkeen klohkot laitetaan isoon kattilaan, jonka pohjalle lisätään hieman vettä.

Omenoiden annetaan kypsyä kannen alla noin puoli tuntia, kunnes ne ovat pehmenneet kunnolla.

Koiviston perheessä kypsät omenat paseerataan siivilän läpi tasaiseksi soseeksi. Näin esimerkiksi siemenkotien mahdolliset kovat kalvot eivät päädy valmiiseen soseeseen. Halutessaan omenat voi Koiviston mukaan soseuttaa myös sauvasekoittimella.

Valmiin soseen Koivisto pakkaa pieniin pusseihin ja pakastaa.

Mihin omenasosetta voi käyttää?

Pakastimesta omenasosetta voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

– Smoothiessa se on minusta tosi hyvä ja sitten ihan aamupuuron päällä, Koivisto vinkkaa.

Omenasose onkin helppo tapa saada runsas syyssato talteen sen sijaan, että ylimääräiset omenat jäisivät pilaantumaan.