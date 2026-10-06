Naton ei tarvitse reagoida, toteaa asiantuntija.

Kahteen rahtialukseen kohdistui tiistaina Mustallamerellä droonihyökkäys.

Toisen, Palaun lipun alla kulkeneen, viljaa kuljettaneen aluksen miehistö pelastettiin, ja kaksi ihmistä loukkaantui. Toinen Togon lipun alla kulkenut alus taas upposi. Sen lastista ole kerrottu julkisuuteen.

Iskut tapahtuivat Nato-maa Bulgarian talousvesillä.

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolaisen mukaan se, että tällainen isku tapahtuu Nato-maan talousvesillä, eikä aluevesillä on toki vakavaa, mutta kaksi täysin eri asiaa.

– Kansainvälisen oikeuden kannalta se ei liity Bulgariaan millään tavalla. Kyse ei ole suorasta hyökkäyksestä Nato-maa Bulgariaa kohtaan. Nato-maalla ei ole perusteita reagointiin, Savolainen korostaa.

Drooni-iskun tekijää ei ole toistaiseksi paljastettu, vaikkakin iskun tiimoilta on väläytelty Venäjän osuutta asiaan. Savolaisen mukaan Venäjällä olisi intressejä tehdä isku.

– Ainakin on selvää, että Venäjä haluaa katkaista Ukrainan viljanvientiliikenteen ihan vain köyhdyyttääkseen Ukrainaa. Se on ilmeinen tarkoitus, Savolainen pohtii.

Sodan osapuolet saavat tehdä rannikon saarron

Savolaisen mukaan Venäjä on pyrkinyt sodan aikana jo pitkään rajoittamaan ankarasti Ukrainan meriliikennettä.

Se on julistanut Mustallemerelle alueita, joilla se katsoo voivansa estää liikennöinnin.

Tämä nostaa esiin kysymyksen rannikkosaarrosta. Kansainvälisen oikeuden mukaan sodassa oleva valtio voi tietyin edellytyksin saartaa vastapuolen rannikkoa ja estää sinne tai sieltä suuntautuvaa meriliikennettä.