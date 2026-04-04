Kalle Rovanperän väliin jättämä Japanin Super Formula -kausi käynnistyi apealla tavalla Motegin radalla lauantaina. Pääosaan nousivat kosteat olosuhteet.

Kisaa yritettiin ensin saada käyntiin turva-auton takana, mutta muutaman kierroksen jälkeen heiluteltiin punaista lippua, koska radalla oli niin paljon vettä.

Uudessa yrityksessä turva-auton takana köröteltiin ensin noin 15 kierrosta, minkä jälkeen kilpaa ajettiin 1–2 kierrosta. Tämän jälkeen kolari toi taas turva-auton radalle, ja sama kuvio toistui vielä uudestaan. Tämän jälkeen kisan aikaraja tuli vastaan. Tosissaan kilpaa ajettiin vain noin 3–4 kierrosta.

Tämä riitti kuitenkin Kakunoshin Ohtalle ohittamaan Ayumu Iwasa kärjessä. Kolmanneksi ylsi Ren Sato. Kisasta ei jaettu täysiä pisteitä sen tynkämitan takia.

Olosuhteet olivat äärimmäisen hankalat vesisateen ja huonon näkyvyyden takia. Osittain tästä syystä radalla nähtiin myös erittäin vaarallinen kolari, jossa Luke Browning tuli mutkaan vaarallisen kovaa vauhtia (video jutun yllä).

Viikonlopun toinen kisa, johon on ennustettu parempaa säätä, ajetaan Suomen aikaa sunnuntaiaamuna.

MM-rallista ratapuolelle siirtynyt suomalaistähti Kalle Rovanperä joutui jättämään Super Formula -kauden väliin terveyshaasteiden takia