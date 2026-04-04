Helsingin Roihuvuoressa tuhoutui kahdeksan autoa yöllisessä tulipalossa. Silminnäkijän mukaan palo alkoi yhdestä autosta.

Monet heräsivät Helsingin Roihuvuoressa Untuvaisenkujalla viime yönä koviin ääniin, kun kahdeksan autoa paloi autokatoksessa.

Vastapäisessä talossa asuva vanhempi rouva, joka ei halunnut nimeään julkaistavan, kertoi, että hän heräsi noin yhdeltä kovaan ääneen.

– Ihan kuin puhelin soisi jossain lujaa. Menin parvekkeelle katsomaan ja näin, kuinka yksi autokatoksen autoista kärysi. Sitten nopeasti muutkin autot syttyivät, hän muisteli yöllistä herätystään.

"Savua oli todella paljon"

Rouva etsi puhelintaan soittaakseen palokunnan, muttei sitä hädissään onnistunut löytämään. Joku toinen oli kuitenkin tehnyt hälytyksen, sillä pian palokunta saapui paikalle.

– Liekit olivat suuret ja välillä kuului poksahtelua, varmaan renkaista. Savua oli ihan todella paljon, rouva kertoi.

Rouva epäili palon voineen saada alkunsa sähköautosta.

Hänen mielestään alue on erittäin rauhallinen. Samaa sanoo hänen kaksi vuotta alueella asunut ystävänsä.

Autokatos kärsi pahoja vaurioita tulipalossa.

Sähköauton palo, ilotulitteet vai jotain muuta?

Tulipalopaikalle saapui paljon paikallisia ihmettelemään. Toiset epäilivät sähköauton syttyneen palamaan, toiset kertoivat, kuinka olivat viime aikoina nähneet tai kuulleet nuorten käyttäneen ilotulitteita varomattomasti alueella.