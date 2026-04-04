Golftähti Tiger Woods oli toivonut pääsevänsä mukaan ensi viikolla pelattavaan Masters-arvoturnaukseen, kun poliisit kuulustelivat häntä onnettomuuspaikalla Floridassa, useat mediat kertovat poliisin vartalokameravideon perusteella.

Tuoreimman paljastuksen perusteella Woods oli toiveikas paluusta golfviheriöille myös heti auto-onnettomuutensa jälkeen. Paikalle tulleet poliisit poistivat Woodsin golfmailat kyljelleen päätyneen auton takakontista.

– Oletko menossa Mastersiin tänä vuonna? Eräs poliisi tiedusteli.

– Toivon niin. Se on kiinni teistä kaikista, vammakierteestä toipunut Woods vastasi.

Golflegendan sanat saivat useamman ihmisen nauramaan.

– Ei se ole minusta kiinni, yksi heistä vastasi.

Woods oli painottanut ennen tuoreinta onnettomuuttaan, että hän haluaisi pelata rakastamassaan suurturnauksessa, joka alkaa 9. huhtikuuta. Hän on voittanut Mastersin peräti viisi kertaa.

Otti yhteyttä Trumpiin

Golfsuuruus kolaroi autonsa kyljelleen ja pidätettiin päihtyneenä ajamisesta epäiltynä viikko sitten Floridan Jupiter Islandilla. Woodsin taskusta löytyi pidätyshetkellä poliisin mukaan opiaattipohjaisia lääkkeitä.

Woods, 50, selitti onnettomuutta sillä, että hän oli ajaessaan etsinyt puhelintaan ja säätänyt radiota. Poliisin vartalokameravideo paljasti myös sen, että Woods soitti Yhdysvaltojen presidentille pian kolarin jälkeen.