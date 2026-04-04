Huijaukset ovat kymmenien miljoonien bisnes.
Nepalin vaellusreiteillä rehottaneet vakuutuspetokset ovat lisääntyneet entisestään.
Asia selviää Nepalin poliisin tekemästä selvityksestä.
Vuonna 2018 nepalilaisviranomaiset sanoivat saaneensa petokset aisoihin, mutta poliisin uusi selvitys kertoo aivan muuta.
Poliisin mukaan vuosien 2022 ja 2025 välillä poliisi löysi 171 tapausta, jotka se luokitteli valepelastuksiksi.
Kahden epäillyn sairaalan uskotaan keränneen noin 17 miljoonaa dollaria eli vajaat 15 miljoonaa euroa huijauksiin liittyen.
Poliisin mukaan kolmen helikopteripalvelun lennoista yli kymmenen prosenttia vaikuttaa huijauksilta.
Näistä epäillyistä huijauslennoista tehtiin noin 30 miljoonan dollarin eli noin 26 miljoonan euron edestä vakuutusanomuksia.
Nepalin poliisin löydöksistä kertoo muun muassa paikallismedia Kathmandu Post.
Jakit ovat yleinen näky Nepalin vaellusreiteillä.MTV Uutiset / Jouko Luhtala
Näin petokset toimivat
Petoksia on kahdenlaisia. Ensimmäisessä turistit ovat uhrin asemassa, toisessa osallisia petokseen.