Kultakypärä Cameron Wrightin nimi puuttuu edelleen HPK:n kokoonpanotiedoista, kun puolivälieräsarja Tapparaa vastaan jatkuu lauantaina Hämeenlinnassa.
HPK haastoi runkosarjavoittajan väkevästi sarjan alussa ja punnersi tilanteeseen 1–1. Wright putosi kuitenkin HPK:n kokoonpanosta kolmanteen peliin, joka oli selvää Tapparan hallintaa.
Lauantaina HPK:lla on paljon pelissä, sillä Tapparan kolmas voitto antaisi kirvesrinnoille sarjassa valtavan edun, mutta Wrightin poissaolo vaikeuttaa hämeenlinnalaisnipun tilannetta huomattavasti. Wright johtaa pudotuspelien pistepörssiä kuuden ottelun tehoillaan 3+4=7.
HPK on tehnyt Veikkauksen tarjoamien tietojen perusteella pieniä muutoksia hyökkäysketjuihinsa lauantain otteluun, Tapparan kokoonpano on sama kuin torstaina.
SM-liigan puolivälierät lauantaina
HPK–Tappara (voitot 1–2)
Pelicans–KooKoo (voitot 1–2)
Ottelut käyntiin kello 17.