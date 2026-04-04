Linda Lampenius muistelee dokumentissa aikaansa Playboy-kartanossa.

Suomea Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa edustava Linda Lampenius avasi elämäänsä ja tarinaansa vuonna 2023 julkaistussa Linda-dokumenttisarjassa.

Sarjan kolmas osa keskittyi Playboy-diiliin ja Lampeniuksen aikaan Los Angelesissa. Jaksossa kurkistettiin muun muassa Playboy-kuvausten ja Baywatch-sarjojen kulisseihin, sekä Hugh Hefnerin Playboy-kartanolle.

Lampenius kertoi saaneensa amerikkalaisen managerin myötä sopimuksen Fame L.A. -ohjelmaan. Tutustuessaan Playboy-moguli Hefnerin ystävään, valokuvaaja Alison Reynoldsiin, Lampenius sai Celebrity-diilin Playboy-lehteen.

– Vein hänet kartanolle tapaamaan Hefiä. Siitä se sitten lähti, Reynolds kuvaili.

0:42