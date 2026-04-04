Rögle on noussut 0–3-asemista 3–3-tasatilanteeseen SHL:n puolivälieräsarjassa suomalaismaalivahti Emil Larmin edustamaa Färjestadia vastaan ja voi tehdä ruotsalaista jääkiekkohistoriaa sunnuntaina.
Rögle punnersi sarjan tasoihin perjantaina, kun se kaatoi Färjestadin vierasjäällä 3–2. Rögle teki toisen erän alkuun kolme maalia reiluun viiteen minuuttiin, mikä lopulta riitti isäntien päätöserän kiriä vastaan.
Yksikään ruotsalaisjoukkue ei ole noussut 0–3-tilanteesta sarjavoittoon, joten Röglellä on mahdollisuus tehdä pudotuspelihistoriaa kotiottelussaan sunnuntaina.
– Tämän takia pelaamme jääkiekkoa. Joukkueessamme jokainen on uskaltanut uskoa tähän. Nyt ratkaisemme sarjan Ängelholmissa sunnuntaina, Röglen norjalaisluotsi Dan Tangnes kommentoi SVT:n mukaan.
Tangnes tietää, mistä puhuu. Neljä vuotta sitten hänen luotsaamansa Zug nousi kolmen tappion takaa 4–3-finaalisarjavoittoon Zürichistä Sveitsin liigassa.
Larmi vai Thelin?
Emil Larmi on tuttu kasvo myös Leijonista ja arvokisoista.