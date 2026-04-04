Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiopettaja Kerttu Nieminen odottaa vauvaa. Raskaus on pian loppusuoralla.
Entuudestaan kahden lapsen äiti kertoo Instagram-tilillään, että jokainen raskaus on ollut hänen kohdallaan erilainen.
– Yhdeksän kuukauden odotus alkaa hiljalleen olla takana päin. Jokainen kerta on ollut omanlainen, erityinen ja aina yhtä ihmeellinen, Nieminen kirjoittaa.
Nieminen nähtiin viimeksi Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella vuonna 2024, kun hän oli laulaja Olli Halosen tähtiopettaja.
Nieminen nähtiin ensimmäisen kerran ohjelmassa vuonna 2022 ja tuolloin hänen tähtioppilaansa oli Mikko Nousiainen.