Routakuoppaan ajo voi aiheuttaa vaaratilanteen – näin vältät varmimmin 1:41 Katso video: Millainen on sopiva turvaväli eri nopeuksilla ajettaessa? Julkaistu 04.04.2026 11:50 Teppo Vesalainen teppo.vesalainen(at)autoliitto.fi Routakuoppaan ajo saattaa vaurioittaa autoa ja pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa onnettomuuden. Kuljettaja pystyy varsin yksinkertaisin keinoin minimoimaan kuoppaanosumisriskiä. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi. Kysymys: Miten välttää varmimmin routakuoppaan ajamisen? Vastaus: Tiet ovat taas näin keväällä paikoitellen ala-arvoisen huonossa kunnossa. Routakuoppia on siellä – täällä ja sellaiseen osuminen saattaa vaurioittaa rengasta, vannetta ja erinäisiä alustan osia. Pahimmillaan kuoppaan ajaminen – tai sen liian myöhäinen huomaaminen – saattavat aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa onnettomuuden. Routakuoppaan ajamisen välttää varmimmin keskittymällä olennaiseen eli ajamiseen. Kun kuljettajan huomio on liikennetilanteissa – eikä vaikkapa matkapuhelimessa – todennäköisyys monttuun ajolle on jo selvästi pienempi. Lue myös: Mitä lammikkoon ajamisesta voi seurata? Asiantuntija kumoaa väitteen sähköautoista Pitää havaita ajoissa Jotta routakuoppaan ei osuttaisi, on ensiarvoisen tärkeää, että se havaitaan ajoissa. Tässä – kuten monessa muussakin asiassa – auttaa riittävä ajoetäisyys edellä ajavaan.

Jos roikkuu aivan edellä ajavan takapuskurissa kiinni, kykenee ensimmäisen havainnon montusta tekemään vasta pyörän jysähtäessä sen pohjalle. Näin kuljettaja ei oikeastaan edes tiedä, mihin hän osui.

Jos taas edellä ajavaan pitää vähintään neljän sekunnin etäisyyttä ja keskittyy havainnointiin, havaitsee kuopan heti sen tullessa näkyviin edellä ajavan auton alta. Näin kuljettajalle jää vähintään neljä sekuntia aikaa välttää kuoppaan osuminen. Käytännössä tämä onnistuu hyvin usein varsin pienellä ajolinjan muutoksella – siis lähes huomaamatta.

Routakuopat lisäävät myös lasivaurioiden riskiä

Routakuoppien ympäristössä on usein aika paljon irtokiviä, joita ajoneuvojen renkaat sitten lennättelevät sinne – tänne.

Riittävästä ajoetäisyydestä edellä ajavaan on myös se hyöty, että edellä ajavan nostattamat kivet ehtivät jo laskeutua takaisin tien pintaan ennen kuin takana tuleva on niiden lentoradan kohdalla. Näin vältetään varmimmin tuulilasivauriot ja säästetään myös auton maalipintaa.

Routavaurion kohdalla on usein irtokiviä, jotka lisäävät myös lasivaurioiden riskiä.Autoliitto

Vasta neljän sekunnin ajoetäisyys täyttää turvavälin kriteerit

Vähintään neljän sekunnin ajoetäisyyden määrittäminen edellä ajavaan onnistuu helposti: Valitaan kiintopisteeksi vaikkapa lyhtypylväs, liikennemerkki, sillan tien pintaan piirtämä varjo tms. Kun edellä ajava ohittaa kyseisen kiintopisteen, aletaan laskea rauhallisesti neljään. Vasta tämän jälkeen saadaan itse olla aikaisintaan samaisen kiintopisteen kohdalla. Tämä tapa toimii erinomaisesti käytetystä ajonopeudesta riippumatta.

Kun etäisyyttä edellä ajavaan on neljä sekuntia tai enemmän, voidaan puhua turvavälistä. Välillä julkisuudessakin näkee käytettävän ilmaisua "liian lyhyt turvaväli". Vaikka se saivartelulta kuulostaakin, "liian lyhyt turvaväli" ei ole turvaväli ollenkaan.

