Routakuoppaan ajo saattaa vaurioittaa autoa ja pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa onnettomuuden. Kuljettaja pystyy varsin yksinkertaisin keinoin minimoimaan kuoppaanosumisriskiä.
Kysymys: Miten välttää varmimmin routakuoppaan ajamisen?
Vastaus: Tiet ovat taas näin keväällä paikoitellen ala-arvoisen huonossa kunnossa. Routakuoppia on siellä – täällä ja sellaiseen osuminen saattaa vaurioittaa rengasta, vannetta ja erinäisiä alustan osia. Pahimmillaan kuoppaan ajaminen – tai sen liian myöhäinen huomaaminen – saattavat aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa onnettomuuden.
Routakuoppaan ajamisen välttää varmimmin keskittymällä olennaiseen eli ajamiseen. Kun kuljettajan huomio on liikennetilanteissa – eikä vaikkapa matkapuhelimessa – todennäköisyys monttuun ajolle on jo selvästi pienempi.
Pitää havaita ajoissa
Jotta routakuoppaan ei osuttaisi, on ensiarvoisen tärkeää, että se havaitaan ajoissa. Tässä – kuten monessa muussakin asiassa – auttaa riittävä ajoetäisyys edellä ajavaan.