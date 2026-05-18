Urho Vaakanainen ei pelannut enää peliin.

NHL-puolustaja Urho Vaakanainen on pudonnut Suomen riveistä jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheen ottelussa Yhdyvaltoja vastaan.

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen kertoi Vaakanaisen saaneen kontaktin päähänsä avauserässä.

– Ekan erän loppuvaiheilla Urho Vaakanainen otti aika raskaan taklauksen vastaan oman alueen oikeassa kulmassa. Näytti, että oli vaivalloista tulla jäältä pois. Sen jälkeen oli pienet keskustelut lääkärin kanssa vaihtoaition päädyssä. Ihan omin jaloin ja ok-kunnossa käveli pukukoppiin, Kapanen raportoi.

Vaakanainen ei palannut takaisin avauserän jälkeen, ja Leijonat pelasi lopun ottelusta kuudella puolustajalla.