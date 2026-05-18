Leijonien konkariosastoon kuuluva Sakari Manninen vastaanotti melkoisen avojäätöötin USA-ottelun kolmannessa erässä. Kypärässä ei helissyt tilanteen jälkeen. Manninen intoutui kehumaan NHL-pakilta saamaansa "pusua".

– Tiukka peli. Jenkit luisteli hyvin ja loivat paikkoja. Oltiin kuitenkin pääasiassa hyvin puolustusasemissa. Olimme sitten tehokkaita itse. Erilainen peli mitä pari ensimmäistä. Todella vauhdikasta oli, Manninen paketoi 6–2-voiton.

Leijonien ykköskentän laidassa Aleksander Barkovin ja Jesse Puljujärven vierellä viilettävä 34-vuotias konkari on napannut tähän mennessä yhden syöttöpisteen.

– Pari kertaa tässä on pölyjä kiekosta pyyhkinyt. Kyllä se vielä uppoaa, hän toteaa oman maalitilinsä avaamisesta rentoon sävyyn.

Vuonna 2022 MM-kullan jatkoaikamaalillaan ratkaissut Manninen jäi maanantai-iltana kolmannen erän alussa Seattle Krakenia edustavan Ryan Lindgrenin messevän avojäätaklauksen alle. Jäähän pudonnut suomalainen ponkaisi kuitenkin ylös todella nopeasti, vaikka osuma aiheuttikin käynnin vaaka-asennossa.