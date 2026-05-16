Asiantuntijat Jesse Joensuu ja Karri Kivi puivat Teuvo Teräväisen putoamista MM-kisoista.
Sveitsissä pelattavat jääkiekon MM-kisat päättyivät Teuvo Teräväiseltä jo perjantain avausotteluun. Saksa-taistossa loukkaantuneen NHL-hyökkääjän poissaolo tekee ison loven Suomelle varsinkin ylivoimalla.
Teräväinen oli syöttämässä ylivoimalla Suomelle kahta maalia, kun Leijonat löi Saksan 3–1.
– Jos mietitään Suomen ekaa maalia, (Teräväinen) loistavasti odottaa, pitää katsetta muualla ja löytää Lundellin. Lundellilta tulee hieno laukaus, MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kävi läpi.
– Siihen tulee toinen kaveri, joka ei ole ehkä yhtä nerokas kuin Teräväinen.
Joensuu kehui ylivoiman toimineen eilen "todella hienosti".