Asiantuntijat Jesse Joensuu ja Karri Kivi puivat Teuvo Teräväisen putoamista MM-kisoista.

Sveitsissä pelattavat jääkiekon MM-kisat päättyivät Teuvo Teräväiseltä jo perjantain avausotteluun. Saksa-taistossa loukkaantuneen NHL-hyökkääjän poissaolo tekee ison loven Suomelle varsinkin ylivoimalla.

Teräväinen oli syöttämässä ylivoimalla Suomelle kahta maalia, kun Leijonat löi Saksan 3–1.

– Jos mietitään Suomen ekaa maalia, (Teräväinen) loistavasti odottaa, pitää katsetta muualla ja löytää Lundellin. Lundellilta tulee hieno laukaus, MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kävi läpi.

– Siihen tulee toinen kaveri, joka ei ole ehkä yhtä nerokas kuin Teräväinen.

Joensuu kehui ylivoiman toimineen eilen "todella hienosti".