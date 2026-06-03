MTV vieraili Jesse Puljujärven löytämällä maailmanmestaruuslähteellä. Paikalliset asukkaat havahtuivat Leijonien juhlintaan aamuneljältä.

Suomi kaatoi sunnuntaina jääkiekon MM-finaalissa Sveitsin ja pääsi juhlimaan jo historiansa viidettä maailmanmestaruutta.

Tiukka kamppailu ratkesi vasta jatkoajalla Konsta Heleniuksen yksilösuoritukseen, mutta jälkeenpäin selvisi, että voittoon vaadittavat taikavoimat oli saatu myyttisen lähteen tarjoamasta vedestä.

Zürichin keskustan ulkopuolella, Opfikonissa sijaitsevan lähteen oli löytänyt kisojen ensimmäisenä päivänä Leijonien tehohyökkääjä Jesse Puljujärvi.

Turnauksen edetessä hän sai koko joukkueen innostumaan taianomaisesta lähteestä. Lopulta siitä nautittu vesi siivitti Suomen maailmanmestariksi.

MTV:n toimittaja Anton Aaltio kävi tutustumassa mestaruuslähteeseen. Hänen mukaansa sveitsiläinen vesi on usein hieman kalkkista, mutta ensimmäinen huikka kultalähteestä nostaa hymyn kasvoille.

– Ei ne valehdelleet. On hyvää, Aaltio toteaa.

Leijonat valtasivat lähteen aamuyöllä

Aivan lähteen lähistöllä asuva Laurence ei heti osaa kertoa, mikä tekee varsin tavallisen näköisestä lähteestä niin taianomaisen. Hämmentävää kyllä, hän ei ole itse koskaan juonut lähteestä. Nyt hän kuitenkin suostuu ottamaan maistiaisen.

– Erittäin raikastavaa, selvästi lähdevettä. Joskus perheenjäseneni tulevat tänne virkistäytymään. He saattavat viilentää vedessä jalkojaan, mies paljastaa yllättäen.

Linus Güttinger, joka asuu niin ikään kultalähteen vieressä, kertoo Leijonien vierailleen siellä jopa useita kertoja päivässä.