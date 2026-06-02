Liverpoolin seuralegendat Kenny Dalglish ja Kevin Keegan ovat sairastuneet syöpään.

75-vuotias Dalglish kertoi tiistaina saavansa hoitoja syövän takia.

– Toisin kuin kännykän käyttöni, hoidot menevät hyvin, Dalglish vitsaili tuodessaan asian ilmi Instagramissa.

Dalglish oli pelaajana ja managerina voittamassa Liverpoolille peräti 30 palkintopokaalia mukaan lukien kuusi Englannin mestaruutta ja kolme Euroopan cupia. Hän teki 13 kauden aikana Liverpoolille 172 maalia.

Vain vuorokautta aiemmin toinen Liverpool-legenda Kevin Keegan, 75, kertoi sairastavansa laajalle levinnyttä syöpää.

Keegan oli aiemmin joutunut auto-onnettomuuden takia leikkaukseen, jota edeltävä röntgenkuvaus paljasti syövän.