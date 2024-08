Kommentti: EM-kisat tuhosivat sitkeän harhakäsityksen

Real Madrid, Barcelona ja silloin tällöin Atletico Madrid. Siinä keskimääräisen urheiluseuraajan mielikuva La Ligasta viimeisen 15 vuoden ajalta – eikä kuva ole täysin harhainen. Mestaruus on mennyt viimeksi kolmikon ulkopuolelle kaudella 2003-2004. Tästä ja kaksipäisen supertähtihirviön poistumisesta johtuen La Ligan uusi tuleminen on saattanut jäädä huomaamatta. Toisin kuin pitkään on ajateltu, La Liga ei nimittäin typisty Real Madridiin ja Barcelonaan.