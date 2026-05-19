Menestysvalmentaja Pep Guardiolan kymmenen vuoden aikakausi Manchester Cityssä on päättymässä kuluvaan kauteen. Brittimedioista esimerkiksi BBC kertoi asiasta lähteisiinsä nojaten maanantai-iltana. Seuraajaksi on astumassa Valioliigan seuraajille tuttu nimi.
Guardiolan korvaajaksi odotetaan entistä Chelsean manageria, italialaista Enzo Marescaa.
46-vuotias Maresca on pitänyt valmentamisesta taukoa siitä asti, kun hän poistui vuodenvaihteessa Chelseasta tulehtuneen ilmapiirin keskellä. Marescan Chelsea voitti vuonna 2025 seurajoukkueiden MM-kisat sekä Konferenssiliigan.
Hän olisi Cityyn astuessaan samanikäinen kuin Guardiola aikanaan tehtävänsä alussa. Maresca toimi Guardiolan apuvalmentajana Cityssä kaudella 2022-2023, jolloin seura voitti triplan.
Kaksikon keskinäiset välit tunnetaan läheisinä ja myös julkisuudessa toisiaan arvostavina. Kun Maresca ajautui Chelseassa vaikeuksiin, Guardiola kehotti median välityksellä lontoolaisten antamaan Marescalle aikaa ja kärsivällisyyttä.