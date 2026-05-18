Pep Guardiola jättää Manchester Cityn kauden päätteeksi, brittitiedotusvälineet kertovat.
Muun muassa Daily Mail raportoi, että Manchester Cityn manageri Pep Guardiola siirtyy seurasta sivuun tämän kauden päätyttyä, vaikka hänellä olisi vielä sopimustaan yksi vuosi jäljellä. Valioliiga-sesongin päätöskierros pelataan sunnuntaina.
Yhdeksi jalkapallohistorian parhaista valmentajista arvotettu Guardiola on luotsannut Cityä kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2016 käynnistynyt yhteinen taival on kantanut menestyksekästä hedelmää.
City on juhlinut Guardiolan ollessa puikoissa kaikkiaan 19:ää pokaalia: muun muassa kuutta Valioliigan mestaruutta, Mestarien liigan voittoa ja kolmea Englannin cupin titteliä. Kausi 2022–23 toi Cityn historian ensimmäisen triplan, kaikki nämä kolme pystiä.
Talksportin mukaan Guardiolan korvaaja on tiedossa: Enzo Maresca on suostunut hyppäämään Cityn manageriksi.
Maresca luotsasi Chelseaa kesästä 2024 tämän vuoden tammikuuhun saakka. Italialainen toimi Manchester Cityssä Guardiolan ryhmässä apuvalmentajana 2022–23, ja hän on aiemmin valmentanut seuran kehitysjoukkuetta.
City on Valioliigassa toisena ja taistelee Arsenalin kanssa mestaruudesta.