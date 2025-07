MTV Uutiset vieraili maajussi-Tarjan mansikkatilalla – tällaista on viljelijän arki: "En tajunnut, miten iso homma tässä on"

Maajussi-Tarja viettää kiireistä kesää. Hänen mansikkatilallaan työskentelee tänäkin kesänä ukrainalaisia mansikanpoimijoita.

Maajussi-Tarja nähtiin Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2023. Tuolloin hän ei löytänyt sarjasta kumppania, mutta ystävystyi valitsemansa Ismon kanssa.

Tarja emännöi tänä vuonna seitsemättä vuotta mansikkatilaa Kuopion lähellä Vartialassa. MTV Uutiset pääsi tutustumaan tilan toimintaan ja Tarjan työpäivään.

Tarja kertoo, että kylmä ja sateinen kesä näkyy mansikkatilalla siten, että kausi on viivästynyt parilla viikolla. Normaalisti mansikkaa olisi päästy jo poimimaan, mutta tänä kesänä poiminta alkaa kunnolla vasta nyt.

– Tämä on poikkeuksellinen kesä. Tässä pelätään nyt sitä, että homehtuuko mansikat. Kaudesta tulee kuitenkin pitkä, mikä on kaikkien kannalta hyvä. Olen ollut viljelijänä seitsemän vuotta eikä tällaista tilannetta ollut vielä, Tarja kertoo.

– Mansikalle on silti parempi, että se kypsyy hitaasti eikä niin, että koko kausi olisi parissa viikossa ohi, hän lisää.

Tällä hetkellä Tarja on saanut kaikki kesätyöntekijänsä tilalleen. Hän on tänäkin vuonna rekrytoinut tilalleen ukrainalaisia poimijoita.

– Tänä vuonna päätin, että pidämme tervetulo- ja läksiäisjuhlat samassa, koska viime vuonna osa poimijoita ehti jo lähteä eivätkä he päässeet läksiäisjuhliin. Täällä on tänä kesänä 12 ukrainalaista työntekijää ja he kokkaavat juhliimme ukrainalaisen aterian ja sitten juhlimme yhdessä, Tarja kertoi.

Ympärivuotinen työ

Mansikan viljeleminen on ympärivuotinen työ. Kun kesän sato on saatu kauppoihin, alkaa jo seuraavan kesän valmistelu maaperänäytteineen ja lannoituksen suunniteluineen. Keväällä aikaisin muokataan pelto, istutetaan ja kitketään.

– En itsekään tajunnut, miten iso homma tämä on. Kerran ihan mietin, että kun tämä on näin kovatöistä, niin miksi me ei kaikki vaan syödä vaikka omenoita, Tarja naurahtaa.

Toisaalta haastetta Tarja kaipaakin.

– Minullehan tämä sopii. Tämä on erittäin haastavaa, koska aina on yllätyksiä ja aina saa soitella jonnekin, että mikähän tässä nyt on vikana.

Maajussi-Tarja asui ennen Suomeen muuttoaan Yhdysvalloissa 20 vuotta. Tie vei toiselle puolelle maailmaa alun perin rakkauden perässä. Hän asui ensin 11 vuotta Seattlessa ja sitten 9 vuotta San Diegossa.

Kymmenen ensimmäistä vuotta hän oli kolmen lapsensa kanssa kotona, jonka jälkeen hän opiskeli sisustussuunnittelijaksi.

Päätös muuttaa takaisin Suomeen oli varsin helppo, sillä kaikki Tarjan kolme lasta olivat myös muuttaneet vuoron perään Suomeen.

Mansikkatilan Tarja perusti Suomeen palattuaan perheensä kesäpaikkaan, jossa viljeltiin jo aiemmin pienimuotoisesti mansikkaa.