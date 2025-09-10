Maajussi-Victoria hempeilee rakkaansa kanssa – seuraajalta kommentti: "Katsoin, että nytkö se polvistuu"

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Victoria löysi uuden rakkaansa Tinderistä. Kaksikko julkaisi hempeän videon Portugalin matkaltaan.
Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Victoria hempeilee Aleksi-rakkaansa kanssa. Hän on julkaissut videon kaksikon reissulta Portugalista.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Videon alle on tullut useita ihastelevia kommentteja.
– Minä katsoin, että nytkö Aleksi polvistuu, eräs kirjoittaa.
– Söpöset, eräs kommentoi.
Lue myös: Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Victoria löysi rakkauden – hempeä yhteiskuva
Victoria kertoi noin vuosi sitten MTV Uutisten haastattelusta rakkauden löytyneen Tinderistä.
– Tapasimme viime syksynä, joten kyllä tämä on jo jonkun aikaa kestänyt, Victoria paljastaa.
Lue myös: Maajussi-Victoria elää sinkkuna, mutta pitää silmät avoinna – erityisesti tätä kautta miehet nykyään lähestyvät
Victoria oli mukana Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2022. Hän löysi ohjelman kautta rinnalleen Victorin, mutta pari erosi vuoden 2023 alussa.
– Victor asui Ahvenanmaalla ja minä Laitilassa, niin se suhteen ylläpitäminen sitten pikku hiljaa vain jäi. Meillä on niin erilainen arkirytmi. En usko, että se oli kummallekaan kova paikka. Se meni jotenkin aika luonnollisesti eikä siihen liittynyt mitään draamaa, Victoria kertoi MTV Uutisille maaliskuussa 2023.