Mikael Granlund ja Henri Jokiharju puuttuivat Leijonien välipäivän harjoitusvahvuudesta. Päävalmentaja Antti Pennasen mukaan kaksikko pelaa puolivälierässä, mutta jonkinlaista vaivaa taustalla kuitenkin on.

Leijonat harjoitteli puolivälierän aattona Zürichissä vapaaehtoisilla jäillä. Osallistumisprosentti oli korkea. Vain tähtihyökkääjä MIkael Granlund ja mainiosti esiintynyt puolustaja Henri Jokiharju jättivät tapahtuman väliin.

Antti Pennasen mukaan syytä huoleen ei ole, ja kummankin on tarkoitus pelata kohtalonottelussa. Hän viittaa samaan hengenvetoon taustalla olevaan pitkään NHL-kauteen.

– Pitkä matka takana, siellä on pieniä kolhuja, tsekataan ne vielä illalla ja sitten lineup on valmis.

Sveitsi-ottelun ketjukoostumuksiin ei olla tekemässä muutoksia.

– Eilisillä lähtökohtaisesti jatketaan, jos se on vain mahdollista.

Justus Annunen on ottanut ykkösmaalivahdin soihdun kantaakseen. Pennanen ei suoraan nimennyt Tshekkiä vastaan aloittavaa kassaria, mutta peluutussuunitelmassa tuskin on siltäkään osin yllätystä luvassa.