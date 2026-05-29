– Aina se on mahdollista, että jokainen pelaa uransa parhaan pelin, silloin ollaan aika hyvä joukkue. Sen verran on varaa kiristää, Räty toteaa.
Vaahteralehtien ikonisin tähti on Sidney Crosby, joka toimittaa tällä kertaa varakapteenin virkaa. Joukkueessa on meneillään selkeä sukupolvenvaihdos, kun 19-vuotias Macklin Celebrini kantaa nyt rinnassaan C-kirjainta.
Siitä huolimatta, kun legendan aseman saavuttanut "87" on mukana, mielletään huominen huippuvastustaja totutusti ennen muuta "Sidney Crosbyn Kanadaksi".
Jesse Puljujärvellä on suora vastaus siihen, miten Pittsburgh-ajoilta tuttu ikoni pistetään kuriin.
– Pidetään Sidney Crosby puolustusalueella. Se on yksi juttu. Kyllä meidän pitää järkevästi hyökätä, siellä on niin paljon vastahyökkäysosaamista. Kiekon kanssa pitää tehdä järkeviä ratkaisuja, Puljujärvi näkee.
– Siellä on monen sukupolven parhaita pelaajia. On siistiä päästä pelaamaan tuollaista joukkuetta vastaan, ei pääse mihinkään.
Crosby ja Puljujärvi kohtaavat lauantaina.
Loistavan turnauksen pelannut Puljujärvi kuvailee joukkueen tunnelman olevan mitä mainioin. Kova välierähaaste ei ole mikään henkinen koetinkivi.
– Tiedettiin, että ei tämä helpolla tule, jos haluaa voittaa.
Yhdeksän pistettä mättänyt hyökkääjä on osoittanut MM-kisojen mittaan myös fyysistä puoltaan. Etenkin Tshekki-puolivälierässä Puljujärvi oli todella ärhäkkänä liikenteessä. Samaa on luvassa myös huomenna.
– Pitää olla fyysinen. Se on varmasti hyvä juttu. Katsotaan, miten niiden perässä pysyy, hän virnistää.
– Haluan tuoda kovaa luistelua ja kovaa kamppailua. Sitä myöten sitten turhauttaa Kanadaa.
Kanadan riveistä puuttuu yksi supertähti, kun Edmonton-puolustaja Evan Bouchardin kisat ovat pohjoisamerikkalaismedioiden mukaan todennäköisesti ohi. Bouchard taklattiin todella pahasti torstaina puolivälierässä. Hän vaikutti olleen hetken aikaa tajuttomana jään pinnassa.
– Kyllä me sitä katsottiin eilen. Oli pahannäköinen ja ikävä tilanne. Ei tuollaisia halua kenellekään tapahtuvan. Toivottavasti kaikki siellä ok, Puljujärvi sanoo.
Bouchard teki päättyneellä NHL-kaudellaan 82 ottelussa 21+74=95 tehopistettä ja voitti puolustajien pistepörssin.
– Yksi maailman parhaista sieltä puuttuu. Melkein 100 pistettä painaa pakkina. On hyvä pelaaja, Puljujärvi päättää.
