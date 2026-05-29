Leijonat herkisteli perjantaina vapaaehtoisen jääharjoituksen merkeissä. Huomenna MM-välierässä vastaan asettuu Sidney Crosbyn Kanada, jonka pysäyttämiseen Jesse Puljujärvellä on selvä näkemys.

Suomen ja Kanadan kohtaaminen varmistui, kun Sveitsi hoiti Ruotsin myöhäisillan puolivälierässä. Leijonat lähtee välierään aavistuksen altavastaajana.

– Turnauksen kovin peli se tulee olemaan. Älyttömiä pelimiehiä siellä, mutta se ei vaikuta. Me pelaamme meidän peliä ja teemme parhaamme, Aatu Räty linjaa treenien päätteeksi Zürichissä.

– EI Kanada varmaan träppiä pelaa kauheasti. Ne tulee kovaa päälle. Tulevat olemaan paljon kiekossa, ja meidän pitää puolustaa paljon, kestää ne hetket.

Minkä verran Leijonilla on povitaskussa vielä parantamisvaraa?