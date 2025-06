Sini Sabotage ja Sergey Hilman tunnelmoivat Race Across The World Suomi -voittoaan: "En olisi halunnut tehdä tätä kenenkään muun kanssa"

Sini Sabotage ja Sergey Hilman voittivat Race Across The World Suomi -kisan.

Race Across The World Suomi -ohjelman toinen tuotantokausi huipentui Sini Sabotagen ja Sergey Hilmanin voittoon lauantai-iltana 7. kesäkuuta esitetyssä finaalijaksossa.

Kaksikko tunnelmoi voittoaan tunteellisissa Instagram-postauksissa.

– Kiitos Sergey matkaseurasta, en olisi halunnut tehdä tätä kenenkään muun kanssa. Tultiin joka fucking etapille ekana! Kelatkaa! Paras tiimi ikinä, Sabotage iloitsee lauantai-iltana postaamassaan Instagram-tarinassa.

Hilman jakoi Instagram-tililleen liudan kuvia ja videoita Race Across The World Suomi -matkaltaan. Julkaisun ensimmäisessä kuvassa hän ja Sabotage kohottavat maljan jylhän maiseman äärellä.

– Race Across The World -voittajat täällä hei! En osaa vieläkään pukea sanoiksi sitä, kuinka ylpeä olen meistä. Kiitos Sini, kun pyysit minut mukaan, me tehtiin tämä, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Hilman arvioi, että hänen ja Sabotagen nopeus, nokkeluus ja tilannetaju auttoivat heitä kulkemaan tuhansia kilometrejä ja ratkaisemaan lukuisia haasteita yhdessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

– Kiitos koko Race Across The World Suomi -tuotantotiimi, kun jaksoitte minua. Kiitos kaikki kanssakilpailijat tästä reissusta ja kiitos teille katsojat, kun olette olleet meidän tukena koko tämän kevään, Hilman kiittelee.

Hilmanin julkaisun kommenttikenttään on kirjoitettu läjäpäin viestejä ja onnentoivotuksia.

– Kiitos sinulle ikimuistoisesta matkasta!! Sabotage kommentoi ystävänsä julkaisua sydämen kera.

– Eikä!! Onnea onnea onnea, juontaja Christoffer Strandberg toivottaa.

– Upeeta!! podcast-juontaja Hanna Tikander ylistää.

– Ansaittu! Olette ihania! Race Across The World Suomi -finaalissa kolmanneksi yhdessä parinsa kanssa sijoittunut Joonas Kääriäinen kirjoittaa.

– Minä ihan liikutuin kun voititte! Minulla oli alusta asti tunne, että voitatte! Suuret onnittelut! yksi katsoja raapustaa.

– Olipa ihana seurata teidän reissua! Olitte ihania ja niin viihdyttäviä, toinen kommentoi.