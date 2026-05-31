Toisissa MM-kisoissa Leijonia valmentava Antti Pennanen johtaa Suomen sunnuntaina loppuotteluun Sveitsiä vastaan. Voitokkaan Kanada-välierän jälkeen Pennasesta paistoi levollinen ja luottavainen varmuus.

Suomi on voittanut turnauksessa toiset erät maalein 17–2, niin sanottuja suurempia kiekkomaita vastaan lukemat ovat 8-1. Kuten Sidney Crosbykin välierän jälkeen myönsi, toinen erä ratkaisi myös lauantaina.

– Pelaajat tekivät varmasti hyvää työtä erätauolla ja halusivat muuttaa suuntaa, Pennanen näki.

– Halusimme (toisessa erässä) reagoida paremmin, ennakoida ja mennä kiekkoihin. Lähinnä kyse oli vain siitä, että aletaan pelaamaan rohkeammin ja nähdään tämä ilta täynnä mahdollisuuksia. Viesti oli, että jos jännittää, se on ok, mutta nyt ei ole kauheasti enää aikaa ja täytyy alkaa pelaamaan, Pennanen kuvaili toisen erän muuttujia.

Aleksander Barkovin johtamassa ykkösketjussa hyökkääjät tekivät kaksi pistettä per pelaaja.