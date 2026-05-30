Ennakkoon oli aihioita siitä, miten Kanadan pakisto ei ole "ihan niin kova". Siellä olisi saumansa. Leijonat käytti sitä saumaa ensimmäisen kerran jo heti ensimmäisellä minuutilla, kun Mikael Granlund ja Aleksander Barkov alistivat Kanadan NHL-miehiä paluukiekon osalta maalin edessä. Peli tasan.

Ensikolmanneksen ja 1–2-tappioaseman perusteella oli kuitenkin selvää, että rumpu oli lähtenyt soimaan Kanadan rytmiin. Pohjoisamerikkalaiset ahdistivat Leijonia luopumaan kiekosta ja häiriköivät kontrollilähtöjä onnistuneesti.

Ei se nyt huonosti alkanut, muttei mitenkään hyvinkään.

Antti Pennasen pelipalaverissa oltiin ymmärretty myös vanha viisaus Kanadan MM-maalivahdeista. Aina helisee. Jet Greaves värisi jo avauserässä, mutta toisessa hän ei pystynyt omiaan auttamaan pätkän vertaa.

Yksittäisenä tasonnostona ja ottelun suunnanmuutoksena pidän Suomen ensimmäisen ja toisen erän kontrastia yhtenä lähivuosien väkevimmistä Leijonat-hetkistä. Liike, kamppailuvahvuus, täydellinen tylytys maalipaikoissa. Kerrassaan loistava suoritus.

Justus Annunen ei ollut vielä ehtinyt oikeastaan häikäistä, vaikka ykkösvahti oli johdattanut joukkueensa mitalipeleihin. Tänään se päivä koitti, kun patjoja piti vilauttaa isossa paikassa. Kolmannen erän aikana Annunen nousi ainakin yksittäisen ottelun mittakaavassa Leijonat-tarinaan maalivahtina, joka pystyi ottamaan valtavia torjuntoja Kanadan ajaessa takaa.

Muutama kuukausi sitten NHL-Leijonat ja super-Kanada kohtasivat olympiavälierässä, jonka kolmanteen erään lähdettiin niin ikään Suomen johtoasemassa. Silloin passivoituminen pilasi suunnitelmat isosti. Nyt samaa ei tapahtunut yhtä räikeästi, vaikka puolustamiseksi meni. Annusen ja aktiivisemman kiekollisen johtoasemapelaamisen ansiosta todellista hätää ei ehtinyt edes syntyä.