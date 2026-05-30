Suomi syötti Kanadalle jääkiekon MM-välierässä karvasta myrkkyä ja eteni loppuotteluun 4–2. Kaiken voittanut Kanadan kiekkoikoni Sidney Crosby antoi ottelun jälkeen tunnustusta paremmalle.
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-finaali Sveitsi–Suomi sunnuntaina kello 21.20!
Tosiasiat tunnustanut Crosby harmitteli joukkueensa toisen erän notkahdusta.
– Ensimmäinen ja kolmas erä olivat meiltä hyviä, mutta asetimme itsemme vaikeaan tilanteeseen toisessa erässä. Sanoin aiemmin, että sinulla voi olla vaikeita eriä, mutta aina ne eivät satuta sinua pahimmalla mahdollisella tavalla. Tällä kertaa niin kuitenkin tapahtui ja annoimme heille muutamia hyviä maalipaikkoja, Crosby kommentoi.
– Tiesimme, millainen joukkue on vastassa. Heillä on rakenne kunnossa, puolustavat kovaa ja odottavat mahdollisuuksiaan. Me vain annoimme heille muutaman paikan liikaa.
Päätöserä oli Leijonilta taidonnäyte viisikkona pelaamisesta ja puolustamisesta. Kanadan kiri kuihtui lopulta aneemiseksi.
– He pelaavat hyvää joukkuepeliä. Heidän suuret nimensä astuivat esiin, Crosby sanoi.