MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– He pelaavat hyvää joukkuepeliä. Heidän suuret nimensä astuivat esiin, Crosby sanoi.

Päätöserä oli Leijonilta taidonnäyte viisikkona pelaamisesta ja puolustamisesta. Kanadan kiri kuihtui lopulta aneemiseksi.

– Tiesimme, millainen joukkue on vastassa. Heillä on rakenne kunnossa, puolustavat kovaa ja odottavat mahdollisuuksiaan. Me vain annoimme heille muutaman paikan liikaa.

– Ensimmäinen ja kolmas erä olivat meiltä hyviä, mutta asetimme itsemme vaikeaan tilanteeseen toisessa erässä. Sanoin aiemmin, että sinulla voi olla vaikeita eriä, mutta aina ne eivät satuta sinua pahimmalla mahdollisella tavalla. Tällä kertaa niin kuitenkin tapahtui ja annoimme heille muutamia hyviä maalipaikkoja, Crosby kommentoi.

Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla .

Studiolähetys alkaa MTV Katsomossa klo 20.25 ja MTV3-kanavalla klo 20.30.

Suomi syötti Kanadalle jääkiekon MM-välierässä karvasta myrkkyä ja eteni loppuotteluun 4–2. Kaiken voittanut Kanadan kiekkoikoni Sidney Crosby antoi ottelun jälkeen tunnustusta paremmalle.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Ukrainan ex-presidentti: Nyt on oikea hetki pakottaa Putin rauhaan

Nainen kateissa Helsingissä: Jos näet hänet, soita 112

Mullistava tutkimustulos yhdessä tappavimmista syövistä

Leijonat totteli kiekkofraasia MM-finaalin alla

Sopimuspalokuntien Liitto huolestui: Tehtäviä jäänyt tekemättä puuttuvan ajokortin takia

Turnauksen kymmenessä ottelussa tehot 1+9 Crosby joutuu muun kapteeniston kanssa herättelemään joukkueensa vielä sunnuntaina pelattavaan pronssiotteluun Norjaa vastaan. Crosbylle on kertynyt 4 Nations -turnauksen jälkeen muutama maajoukkueturnaus, joissa tiliin on kirjattu harvinaisia tappioita.