Yksi sunnuntain teemoista oli jäähykuri. Ilves teki maaleistaan kaksi ylivoimalla ja kaksi siirretyn rangaistuksen aikana. Tappara otti matsissa peräti yhdeksän pientä rangaistusta Ilveksen viittä vastaan.
Saravo nosti sunnuntain ottelulähetyksessä esiin pelin kaksi ensimmäistä maalia. Tappara protestoi avausosumaa edeltänyttä jäähyä. Toisessa kiekko pomppasi verkkoon Tappara-pakin oman luistimen kautta.
Jo mainittujen jäähyjen lisäksi hölmöt virheet kävivät Tapparalle kalliiksi. Kiekonmenetys hyökkäyssiniviivalla maksoi 3–0-osuman. Seuraavassa takaiskussa näkyi Saravon mielestä Tapparan pelissä toistunut ongelma.
– Tapparan hyökkääjien ja pakkien väli tulee niin isoksi, että siinä on mahdollisuus pelata noita (poikkisyöttö)pelejä.
– Ilves nauttii tästä hetkestä, kun he tuntevat, että he ovat pelin päällä, hän jatkaa.
Tappara ja erityisesti sen tähdet ovat ilmiselvästi turhautuneet Ilveksen puristuksessa. Saravon mielestä Tappara-miehistö on ollut malttamaton ja puskenut päätään seinään.
Tapparan karvauspeli luhistunut
Karri Kivi aloittaa Tappara-analyysinsä kolmesta sille menestystä runkosarjassa tuoneesta osa-alueesta: alivoimasta, ylivoimasta ja maalivahtipelistä.
– Nehän ovat kaikki olleet nollatasoa tässä sarjassa. Ei yhtään ylivoimamaali, alivoima vuotaa, eikä Christian Heljankokaan ole onnistunut. Myös viisikko on Ilveksellä aivan eri lailla tiivis.
Lisäksi Tappara sai runkosarjassa vastustajansa – myös Ilveksen – pulaan pelinsä kulmakivellä, aggressiivisella karvauksella.
– Kaksi hyökkääjää painaa päälle tosi kovaa ja puolustaja pinchaa (tulee laidasta vastaan). Eilen nähtiin niitäkin tilanteita, että kaksi hyökkääjää tuli päälle ja kolmas hyökkääjä sulki laidan.
– Mutta se ei pysynyt kuin viisi minuuttia! Kivi hämmästelee.
Kivi huomauttaa, että tämän jälkeen Ilves "naputteli nämä tilanteet pois". Tämä alkoi näkyä tulostaululla nopeasti.
– Jos menee noin kovaa päälle, kaikkien viiden pitää olla siinä mukana. Jos yksikin sulaa, niin se on heti ylivoimahyökkäys vastustajalle.
– Tapparan kova karvaus ei toiminut millään lailla. Ja tämä aiheutti sen, että pelaajat turhautuivat. Eihän tähtipelaajia edes näkynyt eilen.
Tässä on sarjan kolmospelin avainkysymys.
– Saako Tappara pelillisesti muutettua tätä sarjaa? Ehtiikö ja pystyykö Tappara niiden prässillä pärjäämään Ilvestä vastaan? Nyt Ilves on ehtinyt alta pois. Runkosarjassa Ilveksen tarjonnat ja syötöt olivat vielä hitaampia, mutta nyt joukkue on niin raikas, että he tulevat sieltä esiin.
– Ja sitten elekieli. Esimerkiksi Ilveksen nuori Matic Török ei pelännyt ykköspelissä yhtään nuhjata isokokoista Emil Sylvegårdia vastaan. Tätä voi verrata vaikka Tapparan Joachim Blichfeldiin, joka kelluu ympäriinsä kaukalossa.
– Kakkospelissä Tapparan pelaajat jättivät ikävät asiat tekemättä, Kivi summaa.
SM-liigan välierät
Tappara–Ilves 0–2
To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3 Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0 Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara Tarvittaessa La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
KooKoo–SaiPa 2–0
Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2 La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5 Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo Tarvittaessa La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Finaaliin pääsee neljällä voitolla.