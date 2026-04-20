Pekka Saravolta tylyä puhetta Tapparasta – mestarisuosikin pelin kulmakivi luhistunut

– Ei ne saisi tällaisessa paikassa aiheuttaa noin hirveätä droppia siihen peliin. Noiden (maalien) jälkeen tämä peli oli ihan isät vastaan pojat, Saravo kommentoi.

– Ilves nauttii tästä hetkestä, kun he tuntevat, että he ovat pelin päällä, hän jatkaa.

Tappara ja erityisesti sen tähdet ovat ilmiselvästi turhautuneet Ilveksen puristuksessa. Saravon mielestä Tappara-miehistö on ollut malttamaton ja puskenut päätään seinään.

Tapparan karvauspeli luhistunut

– Nehän ovat kaikki olleet nollatasoa tässä sarjassa. Ei yhtään ylivoimamaali, alivoima vuotaa, eikä Christian Heljankokaan ole onnistunut. Myös viisikko on Ilveksellä aivan eri lailla tiivis.

– Kaksi hyökkääjää painaa päälle tosi kovaa ja puolustaja pinchaa (tulee laidasta vastaan). Eilen nähtiin niitäkin tilanteita, että kaksi hyökkääjää tuli päälle ja kolmas hyökkääjä sulki laidan.

Kivi huomauttaa, että tämän jälkeen Ilves "naputteli nämä tilanteet pois". Tämä alkoi näkyä tulostaululla nopeasti.

– Jos menee noin kovaa päälle, kaikkien viiden pitää olla siinä mukana. Jos yksikin sulaa, niin se on heti ylivoimahyökkäys vastustajalle.

– Tapparan kova karvaus ei toiminut millään lailla. Ja tämä aiheutti sen, että pelaajat turhautuivat. Eihän tähtipelaajia edes näkynyt eilen.

– Saako Tappara pelillisesti muutettua tätä sarjaa? Ehtiikö ja pystyykö Tappara niiden prässillä pärjäämään Ilvestä vastaan? Nyt Ilves on ehtinyt alta pois. Runkosarjassa Ilveksen tarjonnat ja syötöt olivat vielä hitaampia, mutta nyt joukkue on niin raikas, että he tulevat sieltä esiin.