Juuri julkaistulla kansallismenulla pyritään lisäämään suomalaisen ruokakulttuurin tunnettavuutta.

Suomalaiset ravintola-alan toimijat kokosivat yhteen Suomen kansallismenun tavoitteenaan vahvistaa kotimaisen ruoan asemaa ravintoloissa ja matkailussa.

Menun kokoamiseen osallistuivat muun muassa keittiömestari Hans Välimäki, keittiöpäällikkö ja ravintoloitsija Veera Valtonen sekä keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas.

Kansallismenu kokoaa yhteen suomalaisen ruokakulttuurin keskeiset annokset, raaka-aineet, valmistustavat ja makumaailmat.

Välimäki toivoo menun innoittavan ravintoloita tekemään omia versioitaan suomalaisista klassikoista – ja samalla lisäämään suomalaisen ruokakulttuurin tunnettavuutta.

– Suomalaisessa ruoassa on paljon sellaista, mitä pidämme itse tavallisena, mutta mikä on muualta tulevalle todella kiinnostavaa. Juuri siksi klassikoita kannattaa päivittää, haastaa ja tulkita uudelleen, Välimäki sanoo Keskon tiedotteessa.