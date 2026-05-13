20-vuotias Konsta Helenius oli näkyvässä roolissa uransa ensimmäisessä NHL-pudotuspeliottelussa.

Helenius sai kutsun pelaavaan kokoonpanoon, kun hänen seuransa Buffalo Sabres haki huipputärkeän 3–2-vierasvoiton Montreal Canadiensin kotihallista ja tasoitti itäisen konferenssin välieräsarjan voitot 2–2:een.

Tehoja ei Heleniukselle kertynyt, mutta hän oli useaan kertaan lähellä maalintekoa. Pelin kakkosketjussa Jason Zuckerin ja Jack Quinnin välissä pelannut suomalaissentteri pääsi kolmannessa erässä laukomaan kahdesti todella maittavasta poikittaissyötöstä.

Ensimmäisellä yrityksellä Montreal-vahti Jakub Dobes venyi näyttävään patjatorjuntaan. Alle kolme minuuttia ennen loppua Helenius pääsi kokeilemaan uudelleen, ja tällä kertaa veto kolahti tolppaan.

Buffalo menetti myös yhden maalin videotarkistuksella, kun Heleniuksen todettiin häirinneen Dobesia avauserässä.

– Helenius teki hienoa työtä välttääkseen maalivahtiin osumista. Heidän kaverinsa osui maalivahtiin, joten luulin oikeasti, että se (videotarkistus) menisi meidän eduksemme, Sabres-päävalmentaja Lindy Ruff tuhahti.

– Hienoa pelaamista pojalta, mutta paha videotarkistus meille.

– Siinä meni moni asia pieleen. Teimme maalin ja he veivät sen, mistä olin täysin eri mieltä. Dobes heiluttaa aina mailaansa ja hän aiheutti kontaktin Heleniuksen kanssa, jonka maila tuli maalivahdin alueelle, Ruff totesi.