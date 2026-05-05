– Kun Sydänpiiri kehitti tämän toimintamallin yhteistyössä keskisuomalaisten viranomaisten kanssa, toiminnalle saatiin sosiaali- ja terveysministeriön lupa, sanoo projektipäällikkö Ritva Pihlaja Suomen Kylät ry:stä.

Kyläyhdistyksissä päätös herättää turhautumista myös siksi, että sydäniskureita ja koulutusta on tuettu EU-varoin. Toimintamallin taustalla on ollut aiemmin viranomaisten kanssa tehty yhteistyö.

– Sydäniskuriryhmille on välitetty ensihoidolta tehtäviä. Tapahtumia on ollut joitakin kymmeniä, ja joitakin kertoja he ovat päässeet tositoimiin tekemään elvytystyötä, kertoo ensihoitopäällikkö Anssi Aunola Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Kun mietitään elvytystilannetta, jokainen minuutti on tärkeä. Nyt me ikään kuin menetämme valttikortin, sanoo sydäniskuriryhmän vetäjä Juha Huhtala Höytiän kyläyhdistys ry:stä.

Lupa- ja valvontavirasto on kieltänyt Keski-Suomen hyvinvointialueella käytössä olleen toimintamallin, jossa kyläyhdistykset saavat hätänumerosta hälytyksen yhtä aikaa ensihoidon kanssa, mikäli kyseessä on sydänpysähdyspotilas. Näin on haluttu turvata nopein mahdollinen apu syrjäseuduille.

Vapaaehtoiset sydäniskuriryhmät ovat auttaneet Keski-Suomen hyvinvointialuetta syrjäseudulla, mutta nyt toiminta on kielletty.

Syrjäseutujen ensiapu hidastuu – hätäkeskus ei saa enää välittää hälytyksiä sydäniskuriryhmille

07:44

07:44

Linjaus ei koske maallikkoelvytystä

Hyvinvointialueen mukaan linjaus ei estä maallikkoelvytystä, vaan se koskee nimenomaan mallia, jossa viranomaiset hälyttävät iskuriryhmän paikalle hätänumeron kautta.

– Me menetämme nopeimman tavan saada tiedon elvytystarpeesta, ja se on todella kriittistä. Jatkamme kyllä kylän sisällä niillä toimilla, joilla pystymme auttamaan, Höytiän kyläyhdistyksen Huhtala toteaa.