Jalkapallon Englannin Valioliigassa mestaruudesta kamppaileva Manchester City joutui tyytymään pisteeseen vierasottelussa Evertonia vastaan. Tämän myötä mestaruus ei enää ole Cityn omissa käsissä.

City meni ottelussa johtoon hetki ennen taukoa, kun Jeremy Doku laukoi pelivälineen rangaistusalueen rajalta tarkasti ylänurkkaan.

Toisella puoliajalla Everton onnistui kolmesti peräjälkeen. Thierno Barry hyödynsi ensin City-puolustuksen virheen, Jake O'Brien puski sitten johtomaalin kulmapotkusta, ja Barry ohjasi tämän jälkeen vielä 3–1-maalin 81. minuutilla.

Erling Haaland viimeisteli kauden 25. liigamaalinsa vain kaksi minuuttia myöhemmin, ja Doku pelasti Citylle vieraspisteen kulmapotkun jälkitilanteesta seitsemännellä lisäaikaminuutilla.

Tasapelin myötä City on nyt viisi pistettä perässä Valioliigaa johtavaa Arsenalia, jolla on yksi ottelu enemmän pelattuna. Cityllä otteluita on pelaamatta neljä, Arsenalilla kolme.

Mestaruus on siis taas Arsenalin omissa käsissä. Lontoolaisseura ehti johtaa Valioliigaa lokakuun alusta aina huhtikuun loppupuolelle, kunnes City voitti ensin joukkueiden keskinäisen ottelun Arsenalin kotikentällä ja klaarasi tämän jälkeen vielä rästipelin Burnleyn vieraana.

Joukkueiden jäljellä olevia otteluita vertailtaessa Arsenalin loppuohjelma vaikuttaa Cityä helpommalta.

Arsenalin viimeisin mestaruus on kaudelta 2003–2004. City on juhlinut mestaruutta tuon jälkeen kahdeksan kertaa, viimeksi neljästi putkeen vuosina 2021–2024.

Arsenalin loppuohjelma Valioliigassa: