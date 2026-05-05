Snookerin maailmanmestaruus meni toista kertaa peräjälkeen kiinalaispelaajalle. 22-vuotias Wu Yize voitti toista MM-titteliään hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkari Shaun Murphyn katkaisuerän päätteeksi lukemin 18–17.

Wulla oli mahdollisuus ratkaista finaali jo 34. erässä johtaessaan ottelua 17–16. Hän kuitenkin missasi pisteellä olleen mustan pallon 43–0-johtoasemassa. Murphy putsasi tämän jälkeen pöydän ja venytti ratkaisun katkaisuerään.

Kyseessä oli vuonna 1977 alkaneella Crucible-teatterin MM-aikakaudella vasta neljäs kerta, kun finaali venyi viimeiseen ja ratkaisevaan erään. Edellisen kerran katkaisuerä oli pelattu vuoden 2002 finaalissa.

Wu ratkaisi voiton tylyllä 85 pisteen lyöntisarjalla ja pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta historian toiseksi nuorimpana maailmanmestarina. Hän on vain kolme kuukautta nuorempi kuin Murphy oli voittaessaan toistaiseksi ainoan MM-tittelinsä vuonna 2005.

Wu nousi turnauksessa mestariksi kuilun partaalta. Välierissä hän oli yhden mustan pallon päässä putoamisesta, mutta Mark Allen epäonnistui ratkaisupaikassa uskomattomalla tavalla ja Wu nousi voittoon niin ikään katkaisuerässä.

– Usko ratkaisi. Olen tavoitellut tätä saavutusta pitkään. Olen niin iloinen, että pystyin pelaamaan tänään hyvin, Wu sanoi mestaruuden ratkettua BBC:n mukaan.

– Vanhempani ovat todellisia mestareita. Kun päätin lopettaa koulunkäynnin, isäni on sen jälkeen ollut tukenani. Äidilläni on ollut kaikenlaista viime vuosina, ja he ovat minulle voimanlähde. Rakastan heitä niin paljon.

– Nyt haluan vain saada hyvät yöunet. Jännitys on ollut kovaa, joten haluan vain sänkyyn.

Jo neljästi (2009, 2015, 2021, 2026) MM-finaalin hävinnyt Murhpy antoi rehdin tunnustuksen mestarille.

– Vihaan olla oikeassa, mutta kun kohtasimme aiemmin tällä kaudella Kiinassa ja onnistuin voittamaan, sanoin jälkikäteen, että hänestä tulisi joskus maailmanmestari. Valitettavasti se tapahtui juuri tänään. Mutta haluan olla ensinmäisenä onnittelemassa häntä ja hänen perhettään. Hän on mahtava mestari.